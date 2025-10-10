LaVuelta 25 baja en audiencia televisiva y aumenta visibilidad en redes

Un ciclista del equipo israelí durante las protestas durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Las protestas propalestinas no inciden demasiado en el impacto mediático de la prueba

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaVuelta 25, que terminó el pasado 14 de septiembre en Madrid con victoria para el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ha bajado algo en audiencia televisiva respecto a la edición anterior, con 1 millón menos de espectadores totales, si bien ha crecido en impacto mediático en cuanto a redes sociales y ha batido récords en su página web oficial.

La ronda española, marcada más allá de lo deportivo por las varias protestas propalestinas que obligaron a modificar o acortar alguna de las etapas, incluida la llegada final a Madrid y la celebración del podio y fiesta final, no ha visto alterados sus datos mediáticos por esta situación más allá de los múltiples impactos en redes sociales y medios de comunicación.

A nivel televisivo, según datos facilitados por la organización de la prueba, un total de 16 millones de espectadores siguieron por televisión La Vuelta a través de los diferentes programas durante los 23 días de competición, 1 millónes menos que en LaVuelta 24.

Una ligera bajada confirmada por el pico de mejor audiencia, que en esta última edición fue de 1.589.000 espectadores, con un 19 por ciento de 'share', en la etapa 17 con final en alto en El Morredero, mientras que hace un año ese pico reunió a más de 2 millones de espectadores --23,2 por ciento de 'share' de media-- al llegar a Covadonga.

En cuanto a la página web oficial de LaVuelta, se produjeron un total de 21,5 millones de visitas a la web, con 7,2 millones de visitantes únicos y un récord histórico en el 'race center' de LaVuelta, con 5,9 millones de visitas por los 5,6 millones de 2024, siendo en Francia, Estados Unidos, Reino Unido e Italia los países donde más han mejorado las cifras.

También la aplicación oficial mejoró en cifras, con 5 millones de sesiones abiertas --por 4,9 en 2024-- y con 212.000 visitantes únicos --contra los 195.000 de hace un año--, y en las redes sociales, ahí con más peso de las protestas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech, se batió el récord histórico de visualizaciones en las plataformas oficiales de la prueba, con 572 millones y más de 2,6 millones de seguidores, con un crecimiento del 15,03 por ciento respecto a 2024.