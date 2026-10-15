Leyre Almena concluye decimotercera en Eliminación en el Mundial de Pista de Shanghái - RFEC

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Leyre Almena ha finalizado este jueves en la decimotercera posición en la prueba de Eliminación femenina del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, disputado en Shanghái (China), tras completar una notable actuación a sus 19 años en su debut en la categoría Élite.

Almena se ha desenvuelto con soltura dentro del grupo en una prueba exigente en la que la belga Lotte Kopecky se ha proclamado campeona del mundo por delante de la japonesa Yumi Kajihara, medalla de plata, y de la estadounidense Megan Jastrab, que se ha colgado el bronce entre las 23 participantes de la disciplina.

Por su parte, Álvaro Navas ha concluido en la decimoséptima plaza en la carrera de Scratch masculino sobre diez kilómetros, en la que el británico Matthew Bostock se ha hecho con el título mundial en solitario tras un poderoso ataque, secundado en el podio por el neozelandés Tom Sexton, plata, y el belga Lindsay De Vylder, bronce.

La representación española continuará este viernes con la participación de Alejandro Martínez en el Kilómetro Contrarreloj, Joan Martí Bennassar en la Persecución Individual, Héctor Álvarez en la Puntos y Eva Anguela en el Ómnium femenino.