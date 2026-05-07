La líder Kopecky regala a su compañera Bredewold la etapa de La Vuelta Femenina en Astorga

La ciclista neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime) ha ganado este jueves la quinta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.Es 2026, disputada entre León y Astorga sobre 119,6 kilómetros - CXCLING CREATIVE AGENCY/LA VUELTA FEMENINA

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime) ha ganado este jueves la quinta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es 2026, disputada entre León y Astorga sobre 119,6 kilómetros, tras imponerse en un esprint final en subida en el que su compañera y líder de la general, la belga Lotte Kopecky, aflojó justo antes de cruzar la meta para cederle el triunfo.

Kopecky, que continúa al frente de la clasificación general y reforzó además su liderato en la clasificación por puntos, entró segunda por delante de la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), que firmó una gran tercera posición pese a verse involucrada en una caída durante la etapa y tener que continuar con una bicicleta de repuesto.

La líder del Team SD Worx-Protime lanzó el esprint final con autoridad en las calles de Astorga, pero levantó claramente el pie en los últimos metros, mirando a ambos lados y consciente de la superioridad de su equipo, para permitir que Bredewold levantara los brazos. La neerlandesa, última lanzadora habitual de Kopecky, no se dejó ir y completó un potente final para lograr la victoria.

La etapa estuvo marcada por una fuga protagonizada por las españolas Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), Sara Martín (Movistar Team) y la neerlandesa Aniek van Alphen (Fenix-Premier Tech), que resistieron en cabeza hasta los últimos 8,7 kilómetros.

Antes, también formaron parte de la aventura Marina Garau y Alice Coutinho, en una jornada nerviosa pero controlada por el pelotón y especialmente por el SD Worx-Protime, que volvió a exhibir músculo colectivo para preparar el desenlace masivo.

La lluvia apareció en los kilómetros finales y complicó todavía más la aproximación a meta. A falta de 1,2 kilómetros se produjo una caída masiva en la parte delantera del pelotón, aunque sin consecuencias en tiempos al estar dentro de la zona de protección. Entre las afectadas estuvieron corredoras como Anna van der Breggen, del SD-Worx y líder del equipo para la general, o varias compañeras de Paternoster y de la cubana del Movistar Team Arlenis Sierra.

Tras esta quinta etapa, Kopecky mantiene el maillot rojo de líder con 12 segundos de ventaja sobre la alemana Franziska Koch y 18 sobre la francesa Cédrine Kerbaol, mientras que Bredewold asciende a la cuarta plaza, a 22 segundos.

De cara a este viernes, la sexta etapa saldrá de Gijón y llegará al alto de Les Praeres, en Nava, tras 106,5 kilómetros, en una jornada bastante llana hasta la subida final, donde empezará a agitarse el avispero, con una ascensión corta de apenas 3,9 kilómetros pero dura, con una pendiente media del 12,6 por ciento.