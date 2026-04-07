El líder Paul Seixas se exhibe repitiendo triunfo en la Itzulia y encarrila la general

Archivo - El pelotón de la Itzulia, en acción. - Europa Press/Contacto/Alberto Brevers - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha repetido triunfo este martes en la segunda etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 164,9 kilómetros con salida en Pamplona y meta en Lekunberri, en la que el líder de la clasificación general se ha exhibido en la subida a San Miguel de Aralar para dejar prácticamente sentenciada la carrera.

El joven francés continúa labrándose su hueco en la élite mundial del ciclismo. Si en la jornada inaugural con la lucha contra el crono como protagonista, Seixas voló; en esta segunda etapa de la prueba vasca, despegó confirmándose como gran favorito para hacerse con la ansiada 'txapela'.

Con el maillot de líder y un amplio colchón, fruto de la brillante actuación en la primera jornada, Seixas emprendía esta segunda etapa con confianza tras un inicio de temporada con notables resultados como el segundo puesto en la Strade-Bianche. Sin embargo, el jovencísimo ciclista no esperó y en los primeros kilómetros de la última subida lanzó un ataque imposible de responder para sus contrincantes.

Al contrario, todos se miraron y dejaron hacer al francés que kilómetro a kilómetro aumentó su ventaja hasta el minuto para coronar San Miguel de Aralar y encarar la bajada con distancia. Por detrás, el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) sufría excesivamente para descolgarse de los perseguidores.

Ese ataque de Seixas sirvió para neutralizar la escapada de siete corredores que se formó en los primeros compases de la etapa con Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), Adrián Fajardo (Burgos Burpellet BH), Raúl García Pierna (Movistar Team) Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Iker Mintegi (Euskaltel-Euskadi) y Bruno Armirall (Team Visma-Lease a Bike).

Seixas llegó a la meta de Lekunberri en solitario con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), segundo, y Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), tercero, ambos a 1 minuto y 25 segundos. En la general, el francés ya está casi dos minutos del esloveno.