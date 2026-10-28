El Lidl-Trek crea un equipo de desarrollo femenino para 2027

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lidl-Trek ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de su equipo de desarrollo femenino para la temporada 2027, lo que marca "un nuevo y emocionante capítulo" en el compromiso del equipo con la formación de la próxima generación de talentos del ciclismo femenino.

La nueva plantilla reunirá a diez prometedoras ciclistas de ocho países, creando una vía específica hacia el más alto nivel de este deporte y reforzando aún más la inversión a largo plazo de Lidl-Trek en el ciclismo femenino.

A medida que siguen aumentando las exigencias de competir al nivel del Women's WorldTour, "la creación de un equipo de cantera proporcionará a las deportistas el tiempo, los recursos y las oportunidades para progresar en un entorno que les brinde apoyo, lo que les permitirá adquirir experiencia y confianza antes de dar el siguiente paso en sus carreras", apunta el equipo alemán.

Para Frank Schleck, director del equipo femenino, el proyecto representa "una importante inversión" para el futuro de Lidl-Trek y "el desarrollo general del ciclismo femenino". "Nuestro objetivo es dar a las jóvenes ciclistas el tiempo, el apoyo y las oportunidades que necesitan para desarrollarse. Ahora es el momento adecuado porque el ciclismo femenino está creciendo, y nuestra inversión debe ir más allá del equipo del WorldTour. También tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la próxima generación", apuntó.

La plantilla inaugural refleja la ambición de Lidl-Trek de reunir a talentos emergentes de todo el mundo del ciclismo, centrándose en el potencial, el carácter y un entusiasmo compartido por el aprendizaje. Italia estará representada por Chantal Pegolo y Matilde Rossignoli, junto a la austriaca Tabea Huys y Liv Wenzel, de Luxemburgo. Se unen Ane Zubeldia, de España; Kate Richardson, del Reino Unido; Olympia Norris-Mortensen, de Dinamarca; y Messane Bräutigam, de Alemania. Completan la plantilla de diez ciclistas las estadounidenses Katherine Sarkisov y Ella Sabo.

"A la hora de seleccionar a las ciclistas, miramos más allá de los resultados. El potencial, la actitud, la voluntad de aprender y lo que cada ciclista podía aportar al grupo fueron aspectos fundamentales. También queremos apoyar a ciclistas de diferentes disciplinas, porque hay más de un camino para convertirse en una ciclista de carretera de éxito", explicó Schleck.

Con su primera plantilla confirmada y los preparativos para 2027 en marcha, Lidl-Trek espera apoyar a una nueva generación de ciclistas mientras dan sus próximos pasos hacia la cima del ciclismo profesional.