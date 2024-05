Luis León Sánchez conquista la segunda etapa de la Skoda Titan Desert Morocco y asciende al liderato

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Luis León Sánchez (Kosner Saltoki-Home) venció este lunes en la segunda etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2024 y es nuevo líder con el mismo tiempo que Sergio Mantecón, mientras la neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport), que se adjudicó la segunda jornada, domina en la categoría femenina.

El murciano, cuatro veces campeón de España de contrarreloj y campeón nacional en ruta en 2020, pagó la novatada el domingo al perder tiempo en un recorte que sí supieron aprovechar los más veteranos, pero este lunes consiguió remontar a pesar de unos problemas mecánicos en la salida que le hicieron retrasarse respecto al resto de favoritos.

Así, en un día atípico de frío y lluvia, el de Mula tiró de equipo y, entre ciclistas de la talla de Miguel Induráin u Óscar Pereiro, llegó a los de arriba en un terreno rompepiernas en las montañas del Saghro. Finalmente, el de Kosner Saltoki-Home se impuso en un esprint ajustado.

Ahora, 'Luisle' es líder con el mismo tiempo que Sergio Mantecón, mientras que Josep Betalú se vio lastrado por problemas mecánicos que le relegaron a la tercera posición.

Al vencedor de la etapa se le complicó "un poco al inicio" al romper la cadena. "Quería agradecer a todo el equipo, sobre todo a Óscar (Pereiro), que ha sido capaz de cambiar la cadena lo más rápido posible. En mayor o menor medida todos han aportado su grano de arena, sobre todo Miguel (Induráin) o Pau (Marzà), que lo han hecho muy bien", destacó en declaraciones facilitadas por el equipo Kosner-Saltoki Home.

"Hemos llegado aquí cinco corredores. No tenía pensado en el día de hoy disputar la etapa, no va conmigo esto de ganar, perder o empatar. Yo vengo a disfrutar. El equipo se ha portado muy bien conmigo, ha habido compañeros que incluso se han parado conmigo y me han ayudado muchísimo. Había que agradecerles de esta manera el triunfo de etapa", agregó.

En categoría femenina, la neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) domina con mano firme y aventaja ya en más de 30 minutos a Pilar Fernández, su inmediata perseguidora. La ciclista rodadora, experta en esfuerzos en llano, sale en cabeza destacadísima después de dos días de montaña pura.