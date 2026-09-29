Luis León Sánchez y Natalia Fischer buscan revalidar su triunfo en la Titan Desert Almería

Luis León Sánchez y Natalia Fischer buscarán revalidar su triunfo de 2025 en la Titan Desert Almería de este año, que se disputa del 1 al 4 de octubre. - RPM SPORTS

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luis León Sánchez y Natalia Fischer, ganadores en 2025, buscarán revalidar su triunfo en la séptima edición de la Skoda Titan Desert, que se disputa del 1 al 4 de octubre, con récord de participación con 570 corredores, 60 de ellas mujeres, de 27 nacionalidades que afrontarán más de 300 kilómetros y 6.000 metros de desnivel.

Con un recorrido inédito y un nuevo campamento para todos los titanes en los hoteles de la cadena Best Hotels de Mojácar, Luis León Sánchez, que en su palmarés atesora victorias en pruebas de Titan World Series en Almería, Marruecos y Arabia Saudí, vivivirá este año una edición muy especial, pues acude a Mojácar acompañado de sus dos hermanos, el exfutbolista Pedro León y Antonio León.

Sus principales rivales por el triunfo serán Luis Ángel Maté, vigente vencedor de la Skoda Titan Desert Morocco, Dani Moreno y Nicolas Roche, al frente de un pelotón de aspirantes como Jorge Lamiel, Oriol Colomé, Bruno Rosa, Vicente Quiles, Miguel Muñoz o el ídolo local Nico Mercader.

En la categoría femenina, se prevé un duelo como hace muchos años que no tiene la Skoda Titan Desert Almería. La vigente campeona, Natalia Fischer, se enfrentará a la mujer más laureada de la historia de Titan World Series, la neerlandesa Tessa Kortekaas.

La malagueña se impuso el año pasado con mucha suficiencia en la que fue su primera participación en una carrera de estas características. Fischer es la ciclista de montaña española más importante de los últimos años, con triunfos en campeonatos de Europa y España. Este año, la de Extremadura Ecopilas ha llegado a ser número 1 del ranking mundial en su categoría.

Aunque el palmarés de Fischer asusta, el de Kortekaas no se queda muy atrás. Además de ser también campeona de España, la de Massi ISB Sport acumula seis victorias en generales de Titan World Series, incluyendo un triunfo por aplastamiento este año en la Skoda Titan Desert Morocco. La neerlandesa terminó como primera mujer y séptima ciclista en total de un pelotón de 500 participantes.

Peleando por el podio estarán otras habituales de la carrera, como la excampeona de España María Díaz Pernía o la tercera en la general en 2024, María Esther Maqueda.