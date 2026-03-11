Lund Andresen se lleva el largo esprint de Magliano y Del Toro sigue líder en la Tirreno-Adriático

El ciclista danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Cortona y Magliano de' Marsi sobre 221 kilómetros - LAPRESSE

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Cortona y Magliano de' Marsi sobre 221 kilómetros, en una jornada lenta y pasada por agua en la que prácticamente sólo sucedió la lucha por la etapa en un largo esprint final.

A Lund Andresen no le importará haber estado 5:29:22 horas sobre la bici, con la mayoría del tiempo soportando una lluvia fina, con algún que otro fuerte chaparrón, por las tierras de Umbría porque al llegar a Magliano de' Marsi, en Abruzzo, logró imponerse para celebrar su décima victoria profesional a sus 23 años.

El esprinter del Decathlon se mostró muy fuerte e inteligente. Lo primero, porque fue el único capaz de abrir y cerrar el esprint con las piernas necesarias para pasar la línea de meta por delante del resto. Y, lo segundo, porque supo reponerse al hecho de perder al 'treno' de su equipo y poder salir airoso.

Y es que uno de los grandes favoritos, como el velocista Jonathan Milan (Lidl-Trek), se situó entre Andresen y su lanzador, en segunda posición, a escasos 300 metros de la meta. Pero al gigante italiano le fallaron las fuerzas, se le hizo larga la recta final con una ligerísima pendiente hacia arriba, y ahí aprovechó el danés el rebufo para ponerse delante.

Ni siquiera Arnaud de Lie (Lotto Intermarché), con vía libre por la derecha del esprint, ni su compatriota belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), pudieron llegar a un Andresen que tuvo agallas para mirar a ambos lados y celebrar el triunfo antes de cruzar la meta tras un ataque sin respuesta.

Al final, Milan fue séptimo, también por detrás del francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), el español Iván García Cortina (Movistar Team), que se mostró muy activo en la etapa y fin en la llegada, y del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), sexto.

Tras esta jornada pasada por agua, con una media muy lenta de 40,3 kilómetros por hora --llegó a ser de 38 en algunos tramos--, el líder de la 'Carrera de los dos Mares' sigue siendo el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), con los mismos 4 segundos de margen sobre el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y 14 sobre el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS). El mejor español es Javier Romo (Movistar Team), que gana una posición y es octavo a 35 segundos.