La Mallorca 312 OK Mobility agota sus 8.500 dorsales para 2026

La organización de la vuelta cicloturista anuncia que se han agotado las entradas para la edición de 2026.

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marcha cicloturista 'Mallorca 312 OK Mobility 2026', que se correrá en la isla el próximo 25 de abril, confirmó que los 8.500 dorsales que salieron a la venta se han agotado "de forma instantánea" este mismo martes en el que se abrieron las inscripciones para la prueba.

Los organizadores de la prueba destacaron que "el 'sold out' en tan poco tiempo es la mejor validación del trabajo del equipo", así como de los colaboradores y voluntarios. "Seguiremos elevando el estándar de seguridad, experiencia y sostenibilidad para que cada participante viva su mejor día sobre la bici en Mallorca", apuntaron.

La repercusión de la vuelta cicloturista también se puede apreciar en el sector turístico. La cadena hotelera oficial del evento, Hotels VIVA, celebró que se hayan agotado los dorsales y reafirmó su "compromiso con el ciclismo y con la promoción de Mallorca como destino deportivo de referencia".

Además, la Asociación Hotelera de Playa de Muro confirmó un incremento notable en las solicitudes de reserva entre los establecimientos asociados, algo que consolida al evento "como motor de atracción para el inicio de la temporada turística en la zona", indicó el comunicado de la organización de la vuelta cicloturista.

El presidente de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares, Antoni Bauzá, destacó que el éxito de la 'Mallorca 312 OK Mobility' hace que cada año sean más personas las que se animan a practicar ciclismo en el archipiélago balear.