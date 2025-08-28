Manuela Vos repite como campeona del mundo de contrarreloj y Sergio Garrote logra el subcampeonato en Ronse

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo adaptado ha empezado este jueves su andadura en el Campeonato del Mundo, que se disputa en Ronse (Bélgica), con Manuela Vos proclamándose campeona en la contrarreloj individual de triciclos y con Sergio Garrote siendo subcampeón en la prueba contra el crono de handbikes.

Vos se volvió a enfundar el maillot arcoíris en la 'crono' de la categoría WH1, tras el logrado el pasado año en Zúrich (Suiza), y eso hará que llegue ambiciosa a la prueba en ruta, donde en 2024 logró la medalla de plata. "Ha sido un recorrido exigente, pero con lo que he entrenado este año me he sentido fuerte. Ahora voy a por la ruta, me gustan las carreras de larga distancia", dijo la hispano-neerlandesa a los medios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Por su parte, Garrote consiguió en MH2 una nueva plata para sumar a su extenso palmarés. Eso motiva para luchar por el ganar la prueba en ruta, de la que es vigente campeón. Llegó en ese segundo puesto a 27 segundos del francés Florian Jouanny. "Éste es el primer asalto del Mundial, todavía queda la prueba de ruta en la que intentaremos defender el maillot conquistado el año pasado", comentó el barcelonés a la RFEC.

En MH3, Luis Miguel García-Marquina ocupó la 13ª posición en una 'crono' donde el también francés Mathieu Bosredon estuvo intratable. En la categoría WH4, Eva María Moral acabó décima en lo que era su primera participación en un Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico.

En lo que respecta a los triciclos, Gonzalo García Abella (MT1) concluyó en la sexta posición de una prueba con solvente triunfo del italiano Giorgio Farroni. En T2, Antonio Ramón Prieto logró la octava posición en su primer Mundial; por su parte, Joan Reinoso fue noveno.