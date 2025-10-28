Marc Brustenga renueva con el Kern Pharma hasta 2027

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Marc Brustenga ha renovado hasta 2027 con el Equipo Kern Pharma, conjunto al que llegó hace dos temporadas y en el que ha logrado terminar entre los diez primeros en pruebas como la Vuelta a Burgos, el Tour of Türkiye y eL Tour of Britain, además de lograr la victoria de Haimar Etxeberria en la Clásica Castilla y León.

"Siguen los anuncios de renovación en el Equipo Kern Pharma, que extiende su vínculo con Marc Brustenga hasta 2027. El velocista catalán recaló en el equipo hace dos temporadas y se ha reencontrado con su mejor versión en el presente curso, consiguiendo dar un paso hacia delante refrendado con 9 top-10 y 6 top-5", ha anunciado el equipo ciclista en un comunicado.

Brustenga ha definido como un "sinónimo de crecimiento" poder seguir en el Kern Pharma. "Estoy muy agradecido por la confianza depositada en mí en un año donde he podido dejar atrás las lesiones para reencontrarme de nuevo conmigo mismo deportivamente hablando. Me he sentido cerca de conseguir alguna victoria, que de cara al siguiente curso será uno de los objetivos marcados", declaró.

"Si me tuviera que quedar con un momento de esta campaña seleccionaría la victoria de Haimar, un día redondo que acabó en triunfo gracias al gran esfuerzo colectivo que se realizó. Guardo también un cariño especial al Tour of Türkiye y al Tour de Hongrie, dos pruebas donde tras muchos meses de incertidumbre me vi cerca de alzar los brazos", reveló sobre su actuación favorita del año.

Por su parte, el director general del Equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, ha definido a Brustenga como un "corredor inteligente y poderoso". "Es un ciclista muy implicado con el proyecto, un gran profesional que sabe guiar a sus compañeros y que muestra mucha capacidad para trabajar en cualquier circunstancia", destacó.