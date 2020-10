Marc Soler: "Estábamos muy motivados, queríamos jugar nuestras bazas"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Marc Soler (Movistar Team) celebró "muy contento" su primera victoria en una 'grande' al imponerse este miércoles en la segunda etapa de la Vuelta, en la meta de Lekunberri, dónde iban "muy motivados" y dispuestos.

"Muy contento. Corríamos en casa, estábamos muy motivados por competir aquí en Navarra y junto con los directores ya habíamos planeado antes de la salida que queríamos jugar nuestras bazas desde la cima de Urbasa", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El corredor del equipo español destacó el trabajo de los suyos en este inicio de la Vuelta 2020. "Hemos empezado a tirar allí y la verdad es que desde entonces hasta meta ha salido todo redondo. Arcas, Imanol, Nelson y Rojillas han llevado siempre el ritmo en el llano, luego Carlos ha puesto muy bien paso al inicio del puerto y yo he tratado de dar continuidad", explicó.

"En los últimos metros de la subida me ha costado un poco porque ya venía trabajando mucho, pero al haber un parón en el grupo en el descenso y venir descolgado, he aprovechado que venía con el doble de velocidad para seguir sin que me pudiesen coger rueda... y hasta meta. Teníamos muchas ganas de hacerlo bien aquí; de hecho, reconocimos la etapa este fin de semana", añadió.

Soler mostró su alegría por su primera victoria. "Es mi primera victoria en una Gran Vuelta y estoy muy, muy contento. Ya nos tocaba a todo el equipo recibir recompensa después de tantos esfuerzos y de un año tan complicado. Solo puedo dar gracias al equipo por su apoyo y a la gente que ha estado conmigo todo este tiempo", terminó.