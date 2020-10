Marc Soler: "Me da un poco de rabia porque quizás me he precipitado"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Marc Soler (Movistar) lamentó no haber podido conseguir la victoria este sábado en la undécima etapa de La Vuelta a España, con final en La Farrapona y triunfo para el francés David Gaudu (Groupama-FDJ), y aseguró que le da "rabia" porque "quizás" se ha "precipitado" en la subida final.

"Me da un poco de rabia porque quizás me he precipitado. Desde el coche me habían advertido que en la parte final soplaría mucho aire de cara y yo pensaba que de cara al sprint no se me haría tan largo, pero al final sí que me ha costado mucho en esos metros finales frente a Gaudu y no he podido disputarle la victoria", relató Soler, segundo a cuatro segundos del ganador de etapa.

"Aun así, también me marcho contento con las sensaciones; hemos recortado tiempo y creo que el equipo está dando de qué hablar. El trabajo de Nelson ha sido espectacular todo el día desde que he entrado en el grupo de cabeza; se lo agradezco mucho, ha estado fantástico. ¿Mañana en L'Angliru? Otra oportunidad para el equipo. A seguir intentándolo y a ver cómo va", dijo Soler, que ya sabe lo que es ganar este año en La Vuelta tras conquistar la segunda etapa.

Por su parte, Enric Mas, el ciclista español mejor clasificado en la general con su quinto puesto, explicó que la opción del Movistar pasaba este sábado por Soler. "La opción para nosotros era intentar que Marc con esa fuga pudiese, por un lado, buscar la etapa, y por el otro, recortar ese tiempo que ha logrado, algo más de un minuto para volver a acercarse en la general", indicó.

"Creo que Jumbo, aunque han estado ahí tirando con el Ineos en los puertos anteriores al tener a Marc a 4 segundos en la general, han visto que no iba a ser tan peligrosa para ellos y tampoco han querido arriesgarse a meter mucho ritmo y que los demás nos aprovechásemos, atacásemos y pudiésemos sacar tiempo", comentó el balear, que sigue a 1:54 del liderato de Primoz Roglic.

Por último, Mas reconoció será este domingo cuando se jueguen "todo o casi todo". "Creo que estamos bien; según cómo me encuentre, la situación de carrera... veremos qué podemos hacer mañana. Pueden pasar mil cosas; será una carrera muy corta, pero que marcará la diferencia en esta Vuelta", finalizó el de Artá, que dijo haberse encontrado "muy bien" en la etapa de este sábado.