Marcel Camprubí, campeón de España en Sabiñánigo

Marcel Camprubí se proclama campeón de España en Sabiñánigo - RFEC

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista del Q36.5 Pro Cycling Team Marcel Camprubí se proclamó campeón de España en línea al apuntarse este domingo su primer triunfo como profesional en la edición celebrada en Sabiñánigo (Huesca).

Camprubí superó en el repecho final a Joel Nicolau y Urko Berrade tras una última vuelta trepidante, un gran sprint que le permitirá portar durante los próximos 365 días el maillot de campeón nacional.

La carrera élite UCI-élite, última prueba del programa del Campeonato de España, tuvo un recorrido de 211 kilómetros y 3.160 metros de desnivel positivo. El primer protagonista del bucle inicial por el Pirineo oscense fue Pablo Torres, con pasos por zonas tan emblemáticas como Formigal y Hoz de Jaca. La escapada del madrileño llegó a tener más de dos minutos con el pelotón.

La llegada al circuito de Sabiñánigo transformó la carrera en una batalla de ataques, cortes y grupos que se iban formando y deshaciendo en cada paso por las zonas más exigentes. Un grupo de 15 corredores se puso en cabeza para jugarse la victoria.

En cabeza, Caja Rural-Seguros RGA aprovechó su superioridad numérica, con cuatro corredores, y sacrificó a Gorka Sorarrain para trabajar en favor de Joan Bou y Joel Nicolau. Así llegó la criba que dejó en seis ciclistas la cabeza, con Igor Arrieta, Joan Bou, Joel Nicolau, Marcel Camprubí, Héctor Álvarez y Urko Berrade.

Arrieta (UAE Team Emirates) pagó los esfuerzos a falta de cinco kilómetros y Bou también perdió contacto en la ascensión previa al repecho final ante un ataque de Berrade, que no soltó ni a Nicolau ni a Camprubí. Los tres alcanzaron juntos el pie de la última subida, un repecho de algo más de 300 metros con rampas cercanas al 10% donde Camprubí ganó el título nacional.