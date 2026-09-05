Marco Brenner corona la etapa 14 y Enric Mas mete más tiempo a Primoz Roglic en La Pandera

Enric Mas, con el maillot rojo de líder de La Vuelta a España 2026. - Marian León - Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista alemán Marco Brenner (Tudor) ha ganado tras una fuga la etapa 14 de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 154,4 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, mientras que el español Enric Mas (Movistar Team) ha ampliado su distancia sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en el liderato de la clasificación general.

Con menos calor que en la víspera por la provincia de Granada, este sábado afrontó un recorrido montañoso vital para las aspiraciones de muchos. Así, y tras una veintena de kilómetros consumidos, atacó el estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) junto a otros 11 corredores, abriendo hueco para una escapada que acabó teniendo a 44.

Algunos hombres a tener en cuenta eran el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y el español Pablo Castrillo (Movistar Team), sabiendo que pronto iban a encarar la subida al Puerto de Los Villares (2ª cat.); el pelotón estaba a 4:25, pero ya empezaba a rebajar su desventaja por si las 'moscas'.

Dio entonces Vermaeke un arreón en el Puerto de Locubín (2ª cat.), si bien lo cazó el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) cuando en el horizonte amenazaba la dura Sierra de la Pandera. Steinhauser se marchó un rato en solitario, el francés Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United) lo alcanzó y Mario Aparicio apareció por detrás.

El arandino Burgos-Burpellet-BH encendió esa lucha por ganar la etapa con su ataque a 5,3 km de la meta, al que más tarde respondió un nuevo latigazo de Buitrago mientras el pelotón estaba a 5:33 de diferencia. La realización televisiva se centró un instante en Enric Mas porque seguía teniendo a su lado a Primoz Roglic y a otros serios candidatos al podio.

Metido entre 'gallitos' se encontraba el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que subió ritmo poco antes de que el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM) también arrancase con ímpetu. Por delante, el colombiano Iván Sosa (Kern Pharma), Marco Brenner y el español Cristián Rodríguez (XDS Astana) se lanzaron a por Buitrago.

Y para el reñido desenlace, Brenner sacó fuerzas para imponerse con un breve esprint tras llevar 4h15:08 sobre la bicicleta. Gall y Mas cruzaron la línea de meta a 4:12 del alemán, 25 segundos más rápidos que Roglic y 31 segundos más rápidos que Carapaz, los más damnificados de cara a la clasificación general después de una jornada de órdago.