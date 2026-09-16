Más de 500 marcas exhibirán sus novedades en la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava en Girona. - SEA OTTER EUROPE

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 marcas exhibirán sus novedades en la décima edición de la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin, el festival que reunirá a ciclistas profesionales, aficionados y profesionales del sector de la bicicleta del 18 al 20 de septiembre en el pabellón Fontajau de Girona.

Después de reunir a 74.000 visitantes el año pasado, el festival regresa con una edición de récord que crece un 10 por ciento en superficie expositiva y ofrece un programa con actividades prácticamente ininterrumpidas durante tres días.

La zona de exposición volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival. Los visitantes podrán descubrir bicicletas y las principales novedades del mercado en el gran escaparate del sector en el sur de Europa.

Además, los profesionales tendrán acceso a Sea Otter Connect, donde se desarrollarán conferencias con expertos el 17 y 18 de septiembre. Como novedad, este año contará con la presencia destacada de Paul Walsh, CEO de European Cycling Industries.

Asimismo, los profesionales contarán con dos espacios exclusivos, Business Club y Pro Business Area, que ofrecerán una oportunidad para hacer 'networking' con empresas y expertos del sector.

Una de las actividades con más éxito del festival volverá a ser la Demobike, que permite reservar gratuitamente bicicletas de las principales marcas para probarlas en circuitos especialmente habilitados. Durante la pasada edición se registraron más de 4.600 reservas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante tres días, Girona reunirá algunas de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional junto con pruebas populares para que cualquier aficionado pueda vivir el festival sobre la bicicleta.

Entre las grandes citas destaca la 226ERS UCI Gravel World Series, clasificatoria para el Campeonato del Mundo UCI de Gravel, y la HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, que cerrará la temporada mundial de XCM.

Ambas pruebas reúnen a los mejores especialistas de sus disciplinas; así en gravel habrá nombres tan relevantes como Marianne Vos o Lukas Baum; mientras que en Marathon estarán los recientes campeones del mundo, Andreas Seewald y Anna Weinbeer, además del español David Valero que puede conquistar la clasificación general.

También se celebrará la Shimano Super Cup Massi, una de las competiciones internacionales de XCO más destacadas, así como el Campeonato de España XCE, la Continental Series XCE y la XCC Continental Series, que reunirán a algunos de los mejores especialistas de las disciplinas más explosivas del BTT.

Los ciclistas amateurs también podrán formar parte del festival con pruebas como la SCOTT Marathon BTT, la Copa del Mundo XCM Open, La Tramun Curta, la Ciclobrava by Lapierre o la Continental Gravel Ride Tour, adaptadas a diferentes niveles y modalidades.

El programa deportivo se completará con la Shimano Super Cup Youth, la Copa Girona Trial, el Mini DH y la MTB Classic, reforzando la apuesta del festival por el ciclismo de base, las actividades familiares y la promoción de todas las disciplinas ciclistas. Además, este año se celebrará la Canyon Social Gravel Cronoescalada, que tendrá lugar el viernes por la tarde.

El recinto de la Shimano Sea Otter Europe estará distribuido en cuatro grandes zonas conectadas entre sí. La zona roja será la principal puerta de entrada al festival, contará con algunos de los pasillos más concurridos y concentrará espacios destinados a los profesionales, como Sea Otter Connect, el Business Club, el centro de acreditaciones y la sala de prensa, además de una de las salidas de la Demobike.

La zona verde, la más extensa del recinto, reunirá buena parte de los estands de las grandes marcas internacionales, las llegadas y salidas de algunas de las principales pruebas deportivas, el escenario principal, el Auditorium Vera, actividades infantiles y la principal oferta gastronómica del festival.

Por su parte, la zona amarilla conectará la zona roja con la zona verde y acogerá servicios pensados especialmente para los participantes en las pruebas, como la oficina de carrera, la recogida de dorsales, las duchas o el lavabicicletas.

Finalmente, la zona rosa combinará la presencia de marcas del sector con el Euro Mobility Festival y competiciones como el Campeonato de España XCE o la Copa Girona Trial, además de actividades familiares, música en directo y espacios de restauración para que los visitantes puedan disfrutar del festival durante toda la jornada.

UN FESTIVAL FAMILIAR

Una de las principales novedades de la edición de este año será la presentación de corredores en el escenario principal. Así, el viernes por la tarde tendrá lugar la presentación de la 226ERS UCI Gravel World Series, mientras que el sábado por la mañana será el turno de la UCI Cross-country Marathon World Cup.

La Sea Otter Europe pretende ser más que un festival ciclista. Durante los tres días habrá actividades de todo tipo, como la actividad de pintacaras y el taller de chapas que se celebrarán cada día del festival; actuaciones de música en directo y sesiones de DJ; la magia del Mag Lluc el sábado por la mañana; actividades infantiles; una completa oferta gastronómica con varias zonas de food trucks; y conferencias abiertas al público en el Auditorium Vera.