Más de 600 ciclistas disputarán la III Vuelta Ciclista a Lanzarote. - CLUB LA SANTA

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 ciclistas aficionados y profesionales como Carlos Verona y excorredores como Lourdes Oyarvide, Omar Fraile, Luis Pasamontes participarán en la tercera edición de la Vuelta a Lanzarote, marcha cicloturista que recorrerá los siete municipios de la isla el 3 y 4 de octubre.

Así lo anunciaron en la presentación oficial de la prueba en Club La Santa en Tinajo, en un acto con el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón; el secretario de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez; el director de la carrera, Fabio Cabrera, y los concejales y representantes de los municipios que atraviesa la ronda.

"Se llama Vuelta porque pasamos por todos los municipios, eso es gracias al Gobierno de Canarias y a todas las corporaciones insulares. Podemos presumir de ser el único evento en Canarias que damos la vuelta a toda una isla", expresó Cabrera.

Por su parte, Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, destacó la unión de la prueba "porque todos los ayuntamientos y el Cabildo se implican para seguir impulsando el deporte". "Los amantes de la bicicleta van a disfrutar de nuestros maravillosos entornos, es un gran espectáculo", añadió.

La responsable de Turismo de Lanzarote María Martín destacó el efecto de la Vuelta Ciclista a Lanzarote. "Cada vez es mayor el número de ciclistas que viene a la isla. Más de 185.000 personas practicaron ciclismo en Lanzarote el año pasado", dijo.

Agustín Rodríguez, secretario de la Federación Canaria de Ciclismo, se centró en que "ver a aficionados al ciclismo rodar junto a profesionales es todo un lujo". "Club La Santa lleva muchos años manteniendo el ciclismo en Canarias en lo más alto, es un honor que esta prueba esté dentro de nuestro calendario", manifestó.

Ismael Cruz, concejal de Deportes de Tías y uno de los primeros en rodar por Club La Santa, puso en valor que esta prueba, aunque solo tiene tres años, hace que su municipio "tenga un valor añadido y que Puerto del Carmen sea uno de los puntos importantes de esta Vuelta Ciclista".

Alexis Hernández, concejal de Deportes de San Bartolomé, reflexionó sobre el tramo solidario que pasará por su municipio. "Hacerlo sobre el kilómetro 100, con mucho calor y subiendo un falso llano, es muy idea por parte de la organización. Todo el grupo intentará estar muy unido y sacar la máxima recaudación para la asociación ALANEM", afirmó Hernández.

Ángel Manuel Lago, como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza, celebró que "la organización es vital para estos eventos y lo hacen brillante". "Pero también tenemos unos paisajes y unas temperaturas espectaculares. En el norte ya hay temperaturas bajas, así que no se puede pedir más que competir con estas condiciones. Es un evento que tiene futuro", subrayó.

Alejandro Ramírez, concejal de Deportes de Teguise, puso el foco sobre el hecho de que su municipio es "un amplio escaparate deportivo". "Acogemos pruebas de interés insular y municipal. Quiero invitar a todos los corredores y sus allegados a visitar Teguise", apuntó. El técnico de Deportes de Tinajo, Antonio Perdomo, subrayó el crecimiento de Club La Santa. "Siempre hemos trabajado de la mano, hemos colaborado muchísimo en eventos innovadores como éste", agregó.