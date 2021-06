Mas: "Este año me han costado un poco las cronos"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de filas del Movistar Team Enric Mas confesó que las cronos le han "costado un poco" la víspera de la quinta etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 27,2 kilómetros entre Changé y Laval Espace Mayenne, en la que intentará perder el menor tiempo respecto a sus rivales por el podio en París.

"Llego bien, no puedo decir que llegue fresco, pero sí pienso que lo hago bien. Vamos a ver mañana. Sí que es verdad que este año me han costado un poco más las cronos, pero pienso que la progresión física desde la Itzulia hasta Dauphiné y aquí es buena y tenemos que hacer buena crono mañana en el Tour", confió el pupilo de Eusebio Unzué.

Mas destacó que en las primeras etapas del Tour las caídas "son un factor muy importante". "Tenemos que tomar todas las precauciones. Estar adelante, bien posicionados, es una de ellas", señaló en alusión a los problemas que han provocado el plante del pelotón en el inicio de la cuarta etapa.

"Se ha hablado entre todos los corredores y, partiendo de que no queremos quitarle espectáculo a las carreras ni fastidiar a los organizadores, sí que nos gustaría que se llegue a algún punto de acuerdo sobre algunos finales. No es que sean peligrosos de por sí, pero son carreteras muy estrechas, todos los equipos queremos estar ahí y todos hacemos que esto sea un poco más peligroso. Se trata de que lleguemos a algún punto de acuerdo, y ojalá sea rápido, porque no podemos seguir así", reivindicó el corredor telefónico.