Mas: "La última semana me he visto cada día en el pódium"

Publicado 16/09/2018 20:47:06 CET

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Quick-Step Floors) ha admitido este domingo que "la última semana" de la Vuelta a España 2018 sí se ha visto "cada día en el pódium", éxito que ha confirmado a tenor de su segunda plaza en la clasificación general.

"La última semana sí que me he visto cada día en el pódium, pero la primer semana me costó un poco. Llevaba mucho tiempo sin correr pero estoy muy contento. Estoy muy feliz por estar aquí, en el podio de Madrid. Es una pasada y un sueño hecho realidad. Hay muchísima gente viendo la carrera", comentó Mas después de la 21ª y última etapa.

"Al cruzar la meta he sentido el grito de la victoria de Viviani, se ha hecho un buen trabajo que él ha culminado bien. Por suerte hemos conseguido la etapa después de un muy buen trabajo de equipo, y muy contento", insistió el corredor mallorquín.

Mas también dijo que le motiva la palabra 'responsabilidad'. "Al final es una motivación para mí seguir aprendiendo, seguir trabajando... Y, bueno, ahora nos viene un largo invierno por delante de mucho trabajo, de mejorar en muchísimas cosas y ojalá que el año que viene vaya igual", añadió al respecto.

"En tres semanas, muchísimas cosas pueden pasar. Estamos muy contentos con el segundo puesto en la general", valoró sobre el equipo Quick-Step Floors. "A mí me gustaría mucho conocer el Tour porque me han dicho que es un poco diferente, que la tensión de la primera semana es un poco diferente. Me gustaría, pero todo se tiene que hablar con los directores y con el equipo", concluyó Mas.