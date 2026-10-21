El Massi Baix Ter desaparece tras ocho temporadas en el ciclismo femenino profesional por falta de recursos

Ciclistas del equipo Massi Baix Ter en un entrenamiento - MASSI BAIX TER

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo ciclista catalán Massi Baix Ter ha anunciado este miércoles su disolución definitiva al término de la presente temporada tras ocho años de trayectoria en el ciclismo femenino profesional ante la imposibilidad de conseguir los recursos económicos, materiales e institucionales suficientes para competir en garantías.

La medida afecta tanto al conjunto profesional de categoría nacional, el Massi Baix Ter Women's Team, como a su estructura de formación, la Baix Ter Women's Academy, dejando al ciclismo femenino catalán sin uno de sus clubes referencia y pioneros en el impulso a jóvenes deportistas tras su paso por el campo formativo.

El presidente del Massi Baix Ter, Sergi Güell, ha argumentado en un comunicado que el club no dispone de la financiación necesaria para salir a competir ni a nivel continental ni nacional. "No podemos hacer las cosas como nos gustaría. Hoy en día no podemos lograr ni el nivel UCI ni el nacional, no tenemos recursos. Vamos a las carreras a sufrir, no a disfrutarlas y competirlas en condiciones", ha lamentado.

"Cuando ves que estás compitiendo contra estructuras de equipo que tienen mucho más nivel en todos los ámbitos y que no puedes llegar donde te mereces, no trabajas a gusto", ha añadido el dirigente, quien ha asegurado que en la actualidad se encuentran compitiendo "a medias tintas, con un presupuesto demasiado bajo" para afrontar las exigencias de los calendarios estatal e internacional.

Nacido a partir del Club Ciclista Baix Ter --entidad fundada en 190 Mon y que cuenta con más de 200 socios y una centena de deportistas--, el proyecto dio el salto al profesionalismo en la temporada 2019. Tras cinco cursos militando en la categoría UCI continental y tres en la división nacional, por la disciplina del equipo ampurdanés han pasado más de 16 corredoras que han logrado dar el salto al World Tour, entre las que destacan Mireia Benito y Paula Blasi.

A lo largo de su trayectoria, el Massi Baix Ter ha estado presente en citas del calendario internacional de primer nivel como la Vuelta a España, el Tour de Flandes, la Strade Bianche, la Flecha Valona o la Étape by Le Tour, habiendo cosechado ademas triunfos de etapa en rondas como la Vuelta a Portugal o el Giro de la Toscana.