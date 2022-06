Mavi García y Raúl García Pierna, campeones de España de contrarreloj

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Mavi García y Raúl García Pierna se han proclamado este viernes campeones de España de contrarreloj en el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera Élite-Sub23 de Mallorca, un título que supone el cuarto, tercero consecutivo, para la balear y el primero para el madrileño.

En Cala Millor, Mavi García fue la más rápida de las 27 ciclistas participantes en la prueba de 21,5 kilómetros con algo más de 230 metros de desnivel y cruzó la línea de meta en un tiempo de 29:57, todo a pesar de sufrir algunos problemas en sus frenos. Así, encabezó un podio en el que le acompañaron Sheyla Gutiérrez, segunda con un crono de 30:49, y Sandra Alonso, tercera a medio segundo de la riojana.

"Tenía más nervios que otras veces, sabía que al correr en casa había más gente pendiente de mí, no es como cuando te ven por la tele, y quería hacerlo bien. Estoy muy contenta con la victoria, me he encontrado muy bien, y me he quitado un pequeño peso de encima de cara a mañana", indicó la balear.

En la prueba élite masculina, el ciclista del Kern Pharma Raúl García Pierna pudo resarcirse de la mejor manera de su cuarto puesto del año pasado, a solo unos segundos del podio, con su primer título nacional de contrarreloj, al terminar los 38,5 kilómetros del recorrido en un tiempo de 46:23.

El ciclista del Movistar Team Oier Lazkano se ha hecho con la plata (46:38) y Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), con un crono de 46:46, logró el bronce tras batir a grandes referencias como Carlos Rodríguez, Juan Ayuso o Ion Izagirre, que no pudo revalidar el título y fue quinto.

"Desde muy pequeño veía a Castroviejo siendo campeón de España y soñaba con serlo yo algún día. La contrarreloj es una disciplina que me encanta, me apasiona entrenarla y prepararla y ser campeón de España es un sueño hecho realidad. El año pasado fui cuarto y sabía que este año, que había mejorado la posición en la cabra, podía hacerlo aún mejor en una crono larga como esta, que además estoy en mejor forma. Me he centrado en hacer la mejor crono que tenía dentro con la esperanza de estar ahí delante y lo he conseguido", indicó García Pierna.

En categoría élite amateur, el gran favorito Eloy Teruel sí defendió su título de campeón con un tiempo de 49:21 por delante de Noel Martín y de Yago Segovia. En la categoría Sub-23, Idoia Eraso y Pablo Castrillo se han proclamado campeones ante María Banlles y Mireia Trias y Pablo García y Fernando Tercero, respectivamente.