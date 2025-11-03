El Memorial María Isabel Clavero se celebrará el sábado 22 de noviembre en Las Rozas

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV edición del Memorial María Isabel Clavero se celebrará el sábado 22 de noviembre en Las Rozas, que este año contará de nuevo con cinco mangas, después de celebrar la quinta edición de la fiesta de la bicicleta para acercar el mundo de la bicicleta a los más pequeños y las familias, según un comunicado.

La jornada empezará a las 11.00 horas del 22 de noviembre, con la quinta edición de la fiesta de bicicleta para que los más pequeños y las familias puedan disfrutar de un día de bicicleta y poder conocer de cerca a los profesionales del pelotón que participarán a las 12.45 en la XXXIV Edición del Memorial.

Este año contará de nuevo con cinco mangas, en el circuito habitual, que discurrirán por el Parque Empresarial y que tendrá su localización de podio, carpas, patrocinadores, en la calle Vicente Alexandre, 2, en Las Rozas.

En la primera manga, las mujeres darán 10 vueltas al circuito, después, los Máster 30-40 y Senior darán 20 vueltas a un circuito de 1 km, y tres mangas más con nuestros Homenajeados, Elites y Sub 23 y ex-profesionales.

Las pruebas competitivas se regirán por las normas de la Federación Madrileña de Ciclismo (FMC), cuyos árbitros ejercerán de jueces en línea de meta y en el coche de carrera. La prueba, en la que colabora el Ayuntamiento de Las Rozas a través de la Concejalía de Deportes, contará para su celebración con el apoyo de la Policía Local, Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil y el SAMUR.

En la última edición, celebrada el año pasado, resultaron vencedores Perico Delgado, en la manga de ex-profesionales, y Almudena Morales y Carlos Verona en la de manga de exhibición de los profesionales.