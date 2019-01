La Mesa de la Bici pide a ayuntamientos que los 'patinetes' vayan por la calzada y lamenta "pasividad" de DGT

Publicado 15/01/2019 12:28:48 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Española de la Bicicleta ha reiterado su solicitud a los ayuntamientos para que regulen el tráfico de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y que éstos vayan por la calzada, junto con los demás vehículos a motor, y ha lamentado la "pasividad" de la Dirección General de Tráfico (DGT) en su regulación.

En un comunicado, dicho organismo señala la "mala regulación" de los VMP y apunta que las nuevas ordenanzas de movilidad, que están en proyecto o ya aprobadas, "no van en la mejor dirección" por el número de accidentes provocados por estos vehículos.

"La Mesa celebra que los ayuntamientos apuesten por una movilidad sostenible, pero esa política debería ser consecuente con sus principios.

Existe un problema previo, que es la confusión legal sobre la calificación de los vehículos de los VMP a motor, propiciada por una Instrucción de la DGT que es contraria a la normativa europea y que indujo a los ayuntamientos a regular de manera errónea la circulación de estos vehículos", denuncia.

Existe, según este organismo, que reúne a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), la Asociación de Marcas de Bicicletas de España (AMBE), Ciclojuristas y la International Mountain Bicycling Association (IMBA), también un problema de "coherencia municipal" en la organización de la movilidad.

"Bien está que se favorezca el uso de VMP eléctricos si con ello se desincentiva el uso del automóvil, pero la tendencia de las ordenanzas es encauzar este nuevo tráfico de los VMP por los carriles bici, perjudicando al único vehículo que desde siempre favorece la movilidad, la bicicleta", destaca.

A su juicio, con esta regulación se inhibe el uso de la bici "por dar aliento a quien se mueve en un VMP, como por crear situaciones de peligro para los ciclistas que antes no existían en los carriles bici". "A la vez, se deja intacto el flujo de automóviles que teóricamente se quiere disminuir", añade.

Por ello, la Mesa Española de la Bicicleta ha solicitado a los ayuntamientos que regulen el tráfico de los VMP "para que discurra por la calzada junto con los demás vehículos a motor y reserve los carriles bici para las bicicletas y sólo para los VMP que sean equiparables a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido".

También, para garantizar la seguridad de todos en las vías ha pedido que, de inmediato, se limite la velocidad máxima en ciudad a 30 kilómetros por hora "en las calles con un solo carril por sentido o en el carril de la derecha si existen varios en el mismo sentido".

"La Mesa lamenta una vez más la pasividad de la DGT en la regulación de los VMP y que no haya aprovechado el reciente Real Decreto 1514/2018 que rebaja los límites máximos de velocidad en carreteras convencionales para incluir en él, con carácter general, la reducción de dichos límites en zona urbana. No obstante, queda en manos de los ayuntamientos poder decidir en particular esa reducción", concluye.