Mikel Landa regresará al Euskaltel-Euskadi en 2027 - EUSKALTEL-EUSKADI

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa, actual corredor del Soudal Quick-Step, correrá para el Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028, ha anunciado este sábado el conjunto vasco, regresando así 14 años después al equipo de sus orígenes.

"Para mí, volver a formar parte del Euskaltel-Euskadi, vestirme de nuevo con el maillot naranja y reencontrarme con la Fundación significa cerrar un ciclo. Me hice profesional gracias a esta estructura y regresar aquí en mi etapa de madurez es algo francamente significativo a nivel personal", señaló el de Murgia, de 36 años, en declaraciones facilitadas por su futuro equipo.

En este sentido, resaltó su ilusión y sus "ganas de aportar al proyecto deportivo". "Siento que aún tengo las fuerzas y la experiencia necesarias para alcanzar grandes resultados y hacer disfrutar a la afición. En los próximos años daré el máximo nivel para corresponder a este equipo como se merece: haciendo que la 'Marea Naranja' de Euskaltel vuelva a vibrar y que la afición vasca recupere a sus corredores y equipo de referencia, disfrutando mutuamente en la carretera", indicó.

De esta manera, el corredor vasco regresa a la Fundación Euskadi, donde dio sus primeros pasos, primero en el equipo Orbea (2009-10) y después en el Euskaltel-Euskadi (2011-13). Tras abandonar la escuadra, pasó por Astana (2014-15), Team Sky (2016-17), Movistar Team (2018-19), Bahrain (2020-23) y, ahora, Soudal Quick-Step (2024-26).

En su palmarés destacan dos podios -tercero- en el Giro de Italia (2015 y 2022) y un cuarto puesto en 2019; dos cuartas plazas en el Tour de Francia (2017 y 2020), un quinto en 2024, un sexto en 2019 y un séptimo en 2018; y un quinto en La Vuelta (2023). También cuenta con triunfos en la Itzulia (segundo en 2018 y 2023), Tirreno-Adriático (tercero en 2021 y 2022) y la Vuelta a Burgos (vencedor en 2017 y 2021), así como las terceras posiciones en las clásicas Flecha Valona y Lombardía.

"Pero, más allá de los números, Landa demostró su compromiso incondicional con el territorio al rescatar a la propia Fundación Euskadi en 2017 en momentos de máxima dificultad. Hoy, regresa a su hogar y vestirá el color naranja en 2027 y 2028", destacó el Euskaltel-Euskadi, recordando cómo en 2017 Landa tomó las riendas de la Fundación en sustitución de Miguel Madariaga.

La presidenta de Euskaltel, Luz Usamentiaga, celebró el regreso de Landa "a la que fue su casa". "En el Euskaltel-Euskadi se forjó como el gran corredor que es y en esta nueva temporada estamos desando verle disfrutar de nuevo y vestir el maillot naranja con la ilusión y la responsabilidad que le caracterizan. Después de una carrera plagada de éxitos, será un orgullo ver cómo acompaña y alienta a sus compañeros de equipo, y cómo le pone el broche dorado a una carrera que ha contribuido a poner el ciclismo vasco en el panorama internacional. Ongi etorria, Mikel, al que siempre ha sido tu hogar", afirmó.

Mientras, el presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi, resaltó que su vuelta "representa la consolidación de nuestro proyecto deportivo, social y de país". "Mikel no solo es un referente deportivo global, sino un pilar sobre el que se asienta el alma de esta Fundación, a la que ya salvó en un momento crucial. Su vuelta reafirma la solidez del proyecto que impulsamos junto a Euskaltel, Kutxabank y Basque Country y el resto de patrocinadores y colaboradores. Y, por supuesto, es emocionante compartir este hito con nuestros socios, la 'Marea Naranja' y toda la afición vasca y en general del ciclismo. Con Mikel en casa y todos juntos, mostraremos la fuerza y el orgullo de nuestra tierra", subrayó.

Por último, el responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, Jorge Azanza, explicó que contar con Landa les sitúa deportivamente "en una nueva dimensión". "Tener como jefe de filas a un ciclista con su experiencia y capacidad para pelear con los mejores del mundo nos permite encarar los máximos objetivos con una ambición real. Además, su presencia va a ser una guía para los jóvenes valores que vienen pisando fuerte desde la cantera. Para que todo este potencial se traduzca en éxitos, el papel de la 'Marea Naranja' y de la afición vasca va a ser clave. Su aliento en cada puerto y en cada meta es la energía extra que nos impulsará a dar el cien por cien en la carretera", finalizó.