Mikel Nieve: "Espero transmitir lo aprendido a los ciclistas"

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista y a partir de 2024 nuevo director deportivo del Equipo Kern Pharma, Mikel Nieve, asegura que sus primeros cinco meses en el equipo farmacéutico le han valido para prepararse de cara a debutar en su nuevo cargo en la próxima temporada, en la que espera aportar su experiencia a sus ciclistas y poder llevar al equipo a cotas más altas.

"La experiencia te ayuda bastante a saber qué siente el corredor en cada momento, también por supuesto el conocer las carreras y anticiparte a lo que pueda ocurrir. Espero poder transmitir todo lo aprendido a los ciclistas", reconoció Nieve en declaraciones facilitadas por el equipo.

Preguntado por qué le hace más ilusión de su nuevo cargo, comentó que es "transmitir la experiencia" que ha adquirido durante toda su carrera deportiva. "Quiero que ellos se sientan bien y a gusto conmigo y que disfrutemos juntos", añadió.

En este sentido, querrá transmitir a los ciclistas del Kern Pharma la importancia de la constancia y de disfrutar en carrera. "Trataré de que encuentren ese equilibrio entre ser persistentes y estar contentos con lo que hacen para mantener viva esa ilusión de crecer. Hoy en día se están haciendo muy bien las cosas en el Equipo Kern Pharma y haremos todo lo posible para que ofrezcan su mejor rendimiento", aseguró.

De momento, este 2023 de transición se ha centrado en ir aprendiendo. "He ido conociendo al equipo y me he centrado en saber cómo funciona. Acudí a varias carreras y aporté mi granito de arena, pero es a partir de la próxima temporada cuando creo que mi experiencia puede adquirir más valor", señaló.

Tras retirarse a finales de 2022 y costarle hacer la transición de la bici al coche de equipo, el navarro aseguró que es algo que ya lleva bien. "Ahora toca vivir de otra manera. Si te soy sincero no he echado especialmente nada de menos, tenía bastante claro que quería terminar porque la motivación no era la misma que en otras temporadas y ser ciclista es muy difícil por todos los sacrificios que conlleva", explicó.

La motivación y el aspecto mental son cosas que Nieve valora mucho. "Está claro que cuidar cada detalle todos los días requiere de un gran esfuerzo mental. El deportista debe encontrar la manera de disfrutar de ese proceso y que al mismo tiempo sea algo sostenible para él, si no es muy complicado que puedas aguantar ese ritmo de vida", reconoció.

"Nuestro objetivo es seguir mejorando gracias al trabajo diario y que el bloque mantenga la ilusión. Es difícil hablar de resultados a estas alturas, pero ojalá podamos superar lo que hemos hecho este año", apuntó sobre qué espera lograr del equipo, con su ayuda y experiencia, en 2024.