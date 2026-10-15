El Movistar femenino ficha a Maud Oudeman hasta 2029 y el masculino renueva a Manlio Moro hasta 2027

Archivo - La ciclista neerlandesa Maud Oudeman antes de disputar la etapa 6 del Beauchastel - Privas. - Florian Frison / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha fichado a la ciclista neerlandesa Maud Oudeman por tres temporadas, hasta 2029, para su equipo femenino, mientras que el masculino extendió el contrato del italiano Manlio Moro hasta el final de temporada de 2027, según ha informado este jueves el equipo español.

"Movistar Team incorpora a Maud Oudeman a su equipo femenino para las próximas tres temporadas, hasta 2029. La ciclista neerlandesa, de 23 años, se unirá a la estructura telefónica en 2027 tras completar las últimas campañas en las filas del Team Visma | Lease a Bike", expresó Movistar Team sobre la incorporación de Oudeman a su plantilla.

Ahora, la ciclista, de 23 años, que dio el salto al WorldTour en 2022 cuando tenía 18 años, ha mostrado una progresión constante, destacando especialmente sus cualidades como escaladora y su capacidad para competir por las primeras posiciones en las clasificaciones generales.

Oudeman consiguió un octavo puesto en la Volta a Catalunya Femenina de este año y el décimo puesto en la clasificación general de la Vuelta a Burgos Féminas en dos ocasiones (2024 y 2026). "Su llegada supone una apuesta por el talento y la progresión de una ciclista joven, llamada a seguir desarrollándose en las próximas temporadas con los colores de Movistar Team", aseguró el equipo español.

Por su parte, la escaladora se mostró "muy ilusionada" por este nuevo paso en su carrera. "Es un equipo al que siempre he admirado. Me atraen especialmente su estilo de competición ofensivo y su ambición por luchar por la victoria. Veo al Movistar Team como un equipo fuerte y muy ambicioso, y estoy deseando contribuir a sus éxitos", confesó.

Y es que, según la neerlandesa, su nuevo equipo es el "entorno adecuado" para seguir desarrollándose y mejorar "tanto a nivel individual como colectivo". "También me atrae el ambiente familiar por el que se conoce al equipo, porque creo firmemente en la fuerza del trabajo en equipo. Estoy deseando empezar a trabajar juntos y luchar por nuestros objetivos", añadió.

El jefe deportivo de Movistar Team, Sebastián Unzué, destacó "la madurez poco habitual" de la edad de Oudeman. "Vemos en ella cualidades y un margen de progresión que encajan a la perfección con lo que queremos construir. Estamos seguros de que será una corredora muy importante para el equipo en los próximos años", subrayó.

MANLIO MORO, RENOVADO HASTA 2027

Además, la estructura telefónica anunció la extensión de contrato del italiano Manlio Moro hasta final de temporada 2027, después de que este llegara en 2024, procedente de Zalf Euromobil Fior.

Moro, de 24 años, llegó al Movistar Team procedente de Zalf Euromobil Fior, tras destacar en el calendario sub-23. En estas tres temporadas con Movistar Team, Moro ha acumulado experiencia en el calendario internacional, con presencia habitual en vueltas por etapas y clásicas del WorldTour.

El de Perdenone, que destaca por rodar "bien posicionado" dentro del pelotón y su capacidad para ayudar y proteger a sus compañeros, se mostró "muy contento", pese haber atravesado un año "difícil". "Quiero agradecer al equipo que me haya apoyado en todo momento. Nunca podré agradecer lo suficiente a todo el equipo que ha estado a mi lado durante estos momentos. Estoy muy motivado y preparado para afrontar un gran 2027", explicó Moro.

Con esta renovación, el corredor dará continuidad a su progresión dentro del Movistar Team y a su aportación en las "jornadas que exigen potencia y trabajo colectivo", según detalló la escuadra telefónica.