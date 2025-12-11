El Movistar Team presenta su proyecto para 2026 con "estética futurista" en su nuevo maillot. - MOVISTAR TEAM

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha presentado este jueves en Valencia su proyecto para el 2026 con 56 ciclistas integrando su estructura entre el equipo masculino, el equipo femenino y el equipo de desarrollo, que lucirán un nuevo maillot de la marca GOBIK con "estética futurista" y "evolución" para proyectar "innovación y rendimiento" sobre una base blanca.

Así lo indicó el conjunto patrocinado por Telefónica después de su evento en el Aula Magistral del Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. "Se retransmitió en directo a través del canal oficial de YouTube del equipo para acercarlo a la afición y que reunió a patrocinadores, medios de comunicación, figuras destacadas del mundo del ciclismo y representantes institucionales", subrayó la nota de prensa.

"La estructura ciclista con más historia del pelotón internacional, que cuenta con el patrocinio de Telefónica, afrontará en 2026 su 47ª temporada en la élite mundial. Durante el acto se presentaron oficialmente las plantillas del equipo masculino, equipo femenino y el equipo de desarrollo, reafirmando el compromiso del proyecto con la formación, la igualdad y el alto rendimiento", añadió en su comunicado.

El conjunto WorldTour masculino incorpora esta temporada a Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa). En el apartado femenino, la principal novedad es la llegada de la italiana Francesca Barale.

"La campeona del mundo de contrarreloj, Marlen Reusser, estrenará los colores arcoíris en las pruebas contra el 'crono', mientras que Iván Romeo y Sara Martín lucirán sus maillots de campeones de España", indicó la misma nota del Movistar Team.

Además, se presentó oficialmente el nuevo proyecto formativo Movistar Team Academy, una "plataforma con la que el equipo refuerza su apuesta por detectar y desarrollar talento joven en todas las categorías del ciclismo", según precisó el comunicado de prensa.

Eusebio Unzué, director general de Abarca Sports, definió como "ilusionante" competir junto a Telefónica, "confirmando su compromiso con este proyecto que compartimos desde hace tantos años". "Entramos en una etapa renovada y ambiciosa, marcada por la llegada de importantes fichajes que reforzarán nuestra competitividad en todos los terrenos y darán un nuevo impulso a la estructura deportiva del equipo", afirmó.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, describió al equipo ciclista como "uno de los grandes símbolos" de su empresa. "No solo es nuestro patrocinio más longevo, es una alianza que representa quiénes somos: trabajo colectivo, innovación y capacidad para llegar a cada hogar. Cada ciclista lleva en su maillot la M de Movistar, una historia y unos valores que nos definen, y confiamos en que la defiendan con profesionalidad, compromiso y espíritu de equipo", argumentó.

TEXTURAS TECNOLÓGICAS Y GRÁFICOS IRIDISCENTES

Sobre su indumentaria, "GOBIK buscó una estética futurista, una evolución que proyectara innovación y rendimiento sobre una base blanca". "Las texturas tecnológicas, los gráficos iridiscentes y las transparencias se combinaron para crear un diseño impactante, que reflejase la identidad y el espíritu vanguardista del equipo", agregó.

"Un diseño sobre el maillot Nexflow, desarrollado en exclusiva para el equipo", recalcó la nota. "Su estructura aerodinámica y ultra minimalista, junto al tejido especial en las mangas que optimiza el flujo de aire y los acabados con 'bonding' sin costuras, ofrece velocidad y un ajuste perfecto. Un maillot pensado para competiciones donde cada segundo y la aerodinámica son decisivos", señaló el Movistar.

Luego se confirmó el regreso de 'El Día Menos Pensado', serie documental de TBS que estará disponible desde enero en España a través de Movistar Plus+. "La quinta edición se estrenará en 2026 y volverá a mostrar la cara más humana y competitiva del equipo", apuntó la nota.

Durante la gala también se anunció el nuevo acuerdo de colaboración con Cupra, incorporado como proveedor oficial de vehículos. "Una alianza que refuerza el compromiso de Movistar Team con la innovación, la sostenibilidad y la movilidad avanzada", destacó el equipo 'telefónico'.

Por último, el acto contó con la presencia de varias escuelas de ciclismo afectadas por la DANA de octubre de 2024 y que el Movistar Team visitó el año pasado. "El equipo ciclista quiso rendirles homenaje, reiteró su apoyo al deporte base y a la recuperación de las instalaciones dañadas", concluyó el comunicado de prensa.