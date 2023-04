La neerlandesa Mareille Meijering ficha por el Movistar Team hasta 2024

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team Femenino anunció este jueves el fichaje de la ciclista neerlandesa Mareille Meijering, que ha firmado un contrato con el equipo español desde el próximo 1 de mayo hasta el final del año 2024.

Meijering, de 28 años, se convertirá en la decimosexta corredora de la plantilla del equipo de Sebastián Unzué, con el que ya entrena estos días junto a sus nuevas compañeras aprovechando las clásicas de las Ardenas.

Según indicó el Movistar Team, esta es la primera campaña en la que la ciclista de Utrecht se está dedicando profesionalmente a la bicicleta, ya que anteriormente lo hacía a nivel amateur para compaginarla con su labor de profesora. Este 20023 ha sido 'Top 10' en el UAE Tour y en Valencia.

"Estos últimos meses han sido una auténtica montaña rusa. Si hace medio año me dicen que iba a llegar a un equipo como este, no me lo habría creído. El año pasado ya era una aventura para mí disputar carreras del WorldTour al mismo tiempo que trabajaba como profesora, y en este ya he podido centrarme mucho más en entrenar, correr y, sobre todo, descansar y no tener que preocuparme de un trabajo a tiempo completo como el que tenía. Es algo que se ha notado ya mucho en estos meses, y tengo ganas de ver hasta dónde llego ahora que me centro al cien por cien en el ciclismo", señaló la ciclista neeerlandesa.

Meijering recordó que todavía no tiene "demasiada experiencia" en carreras del World Tour y que "aún hay mucho que aprender". "Es de lo que más quiero sacar partido de lo que queda de este año y la próxima temporada con el equipo; entender mejor este deporte junto a las mejores, trabajar con estas corredoras y este 'staff', desarrollarme y mejorar tanto en lo físico como en lo táctico para llegar en el futuro a lo más alto. Creo que el ambiente que hay en este equipo son los adecuados para progresar en ello", admitió.

Por su parte, el director deportivo Sebastián Unzué cree que aunque el salto al profesionalismo de Meijering ha sido tardío, "lleva toda la vida, como quien dice, corriendo en Países Bajos, y tiene los 'skills' y experiencia necesarios". "Aunque aún tiene que conocer casi todas las grandes carreras, su progresión en este último año y medio centrada en bici nos da grandes esperanzas de que sea una muy buena corredora", añadió.

"De inicio, el objetivo tiene que ser aprender y convertirse en un grandísimo apoyo de nuestras líderes. Se defiende muy bien en todos los terrenos, es habilidosa y sabe moverse, especialmente en carreras como las clásicas, donde es tan difícil manejarse. Queremos darle todos los medios y aportarle el mejor ambiente posible para que siga creciendo", agregó.

Unzué desconoce "cuán lejos llegará" la neerlandesa, a la que ve con "un margen muy importante". "Sube la media de este equipo y tiene ideas claras, en un gran equipo, llegará lejos. Tendrá que sacrificarse con este reto, pero está dispuesta a ello y está supermotivada para dar todo desde el primer día", concluyó.