Nueva imagen y más desierto y navegación en la Garmin Titan Desert de 2019

Publicado 05/10/2018 10:00:33 CET

Cerca de 700 corredores surcarán, del 28 de abril al 3 de mayo, el desierto marroquí y añadirán dos tramos sin flechaje a la 'etapa Garmin'

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva imagen corporativa para el 'logo' y la web, un recorrido "cien por cien desértico" y dos tramos de navegación al margen de la 'etapa Garmin' son las principales novedades de la decimocuarta edición de la Garmin Titan Desert, la prueba en bici de montaña sobre más de 600 kilómetros en Marruecos y que se disputa del 28 de abril al 3 de mayo de 2019 entre Merzouga y Maadid.

Así lo desveló el Director Deportivo de la Titan Desert, Manuel Tajada, en su presentación en Madrid en la que informó de que las inscripciones se abrieron este jueves (20:00 horas) y que los organizadores confían en alcanzar los 700 corredores. "Es una aventura, una experiencia personal, mucho más que una competición. Lo que queremos es llevar a los corredores a lugares a los que no se atrevería a ir solos", comentó.

El 'Dakar en bici de montaña' batió récords en este 2018: 612 participantes de 25 países, el 85 por ciento españoles; una audiencia global de 841 millones de personas, 2.225 artículos publicados en la prensa y un impacto económico de 9,87 millones, un 64 por ciento más que en el año anterior.

La nueva imagen corporativa con el lema 'Ride your Dream' ('Corre tu Sueño'), diseñada por el equipo creativo de ASO, la organizadora del Tour de Francia y que posee el 50 poor ciento de los derechos de la prueba, hace referencia en la 'T' al manillar y horquilla de una bici y emplea el gris y el naranja-marrón de las piedras y la arena del desierto.

Además de la etapa de navegación habitual, la llamada 'etapa Garmin', habrá otros dos tramos sin flechaje en la carrera, por lo que los participantes tendrán que hacer uso de sus dispositivos 'gps'. Garmin ha renovado por otros tres años y se convertirá ahora en el patrocinador principal y 'title sponsor' de la Garmin Titan Desert.

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE 'TIMETO'

Otra de las novedades es que los 'titanes' y aspirantes a ello deberán inscribirse a partir de ahora a través de la plataforma de ASO 'time to', con tarifas desde los 1.895 euros para los 150 primeros inscritos hasta los 2.595 hasta el 15 de marzo o cuando se completen el cupo máximo de 700 participantes.

Los vencedores de este 2018, Josep Betalú y Ramona Gabriel, han confirmado su participación para intentar revalidar el maillot de ganadores en la próxima edición. "Es pronto para decir qué otras figuras pueden venir, pero nuestra prioridad es el corredor popular, que viva una experiencia personal", recalcó Rajada.

En 2018 el exganador del Tour de Francia Cadel Evans participó en una etapa, y en anteriores otros exciclistas como Roberto Heras, cuádruple ganador de la Titan, Laurent Jalabert, Claudio Chiappucci, Manuel 'Beltrán', el alpinista Juanito Oiarzabal y los expilotos Jaime Alguersuari y Marc Coma.

Por otro lado, el responsable deportivo de la Titan avanzó que en el futuro se incorporarán las bicicletas eléctricas, pero no en la Titan Desert. "Creemos en las 'ebikes', pero fue muy difícil la convivencia con el resto de bicis en otras ediciones ... No funcionó. Haremos algo exclusivo para ellas, en Marruecos, pero no será una prueba competitiva", adelantó.

Asimismo, anunció que en la "tercera o cuarta semana" de octubre del próximo año se disputará una carrera "de tres o cuatro días" en un país hispanohablante que ocupe el lugar que dejó huérfano la Titan Tropic en Cuba. "Aquello no fue una buena experiencia, hubo muchas dificultades y no tuvimos suerte con el tiempo, el primer año, y la muerte de Fidel Castro, el segundo", recordó.