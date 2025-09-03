La organización de La Vuelta "no puede tolerar actos que pongan en riesgo la integridad física"

Momentos previos a la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España tiene su salida y llegada en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Vuelta Ciclista a España ha subrayado este miércoles que "no puede tolerar actos que pongan en riesgo la integridad física de los participantes" ni tampoco "de cualquier miembro" de su "caravana", a colación de las protestas de cientos de personas en Bilbao contra el equipo Israel-Premier Tech en el marco de la guerra en Gaza.

"La seguridad y la integridad física de los ciclistas son la prioridad absoluta para la organización. Ante los hechos ocurridos durante la etapa, que condenamos rotundamente, esta decisión se tomó con el objetivo de proteger a todos los corredores", aludió la organización a su decisión de acabar la etapa 11 a tres kilómetros de la línea de meta.

En su comunicado oficial añadió que "respeta y defiende el derecho a la manifestación pacífica en el marco de la celebración del evento, pero no puede tolerar actos que pongan en riesgo la integridad física de los participantes o de cualquier miembro de la caravana".

"Todos los miembros de la organización continuarán trabajando, en estrecha coordinación con las autoridades y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los distintos territorios, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la carrera", indicó al mismo texto.

"Por último, la organización quiere agradecer el apoyo de los aficionados que han animado a los ciclistas incesantemente en un territorio eminentemente ciclista, pese a no haber podido disfrutar en plenitud de la competición al completo", concluyó la nota de prensa.