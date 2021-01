Orts y González reeditan sus títulos de campeones de España de ciclocross en Torrelavega

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alicantino Felipe Orts (Teika) y la asturiana Lucía González (Nesta) han revalidado sus títulos de categoría élite en los Campeonatos de España de ciclocross, que se han disputado este domingo en Torrelavega (Cantabria).

En la categoría élite masculina Orts dominó desde los primeros metros y logró una ventaja insalvable para unos perseguidores que tuvieron que conformarse con disputar la plata y el bronce, y alzó su tercer nacional consecutivo y su sexto Campeonato de España de ciclocross -uno junior, dos Sub-23 y tres élite-. Por su parte, Kevin Suárez terminó segundo e Ismael Esteban, tercero.

"El circuito tenía sus zonas técnicas y sus zonas duras. La verdad es que he salido a hacer mi carrera; he conseguido abrir hueco en la primera vuelta y he disfrutado muchísimo. Contentísimo de lucir otro año el maillot de campeón de España. Ahora toca recuperar y pensar en el Mundial de Ostende. A ver si podemos estar entre los diez mejores", indicó el de La Vila.

Mientras, la prueba femenina se inició con un duelo entre las asturianas Lucía González y Aida Nuño, aunque la asturiana consiguió marcharse en solitario hacia la conquista de su segundo Campeonato de España consecutivo. Nuño se subió al segundo cajón de un podio que cerró la también asturiana Sara Cueto.

"Estoy muy contenta con este campeonato. La carrera ha ido bien desde el principio; creo que he salido tranquila y ha sido la clave: no cometer errores. Al final me he podido llevar la victoria y ahora a disfrutarlo. A mí los circuitos tan pesados me cuestan; igual estoy más contenta por ello, porque toda la vida me han costado, pero poco a poco me voy adaptado a todo tipo de circuitos", señaló González.

La jornada ha estado también marcada por la igualdad en las pruebas Sub-23, en las que han salido victoriosos el gallego Iván Feijóo y la valenciana Sara Bonillo, mientras que Lydia Pinto se llevó el título junior en una temporada en la que ya ha conquistado la Copa de España de su categoría.