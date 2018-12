Óscar Freire: "Los ciclistas me dicen: 'Ojalá seas seleccionador'"

Publicado 11/12/2018 12:37:27 CET

El exciclista español Óscar Freire afirmó que cree que puede ser un "buen" seleccionador nacional de ciclismo porque puede "aportar toda la experiencia" que ha acumulado en los Mundiales y apuntó que ha habido corredores que le han expresado su "deseo" de que ocupe el cargo que dejará vacante Javier Mínguez el próximo 31 de diciembre.

"Cada vez que veo por ahí ciclistas me dicen 'ojalá seas tú' (seleccionador), pero también es gente más cercana a mi. Pero sí, mucha gente, ahora también aprovechan que estoy en el curso ... Pero ya les he dicho que yo todavía no soy entrenador, ni está en mis manos. La gente, después del historial que he tenido, también está ilusionada con que sea seleccionador", afirmó Óscar Freire en una entrevista a Europa Press durante el Curso de Nivel 3 para ser Director Deportivo, organizado el pasado fin de semana en la Universidad Europea de Madrid, y con la colaboración de la RFEC.

Dicho curso es "algo que hay que hacer" y que se requiere "para ser director" y "está bien" porque "siempre se aprende algo". "Al final das mucha materia, psicología, biomecánica, un poco todo. Es interesante porque aún estando toda la vida dentro del ciclismo, siempre se aprende algo. Para mi, es algo positivo", añadió, aunque para ser seleccionador también hay que completar "un curso de la UCI".

En ese deseo de ser seleccionador, "muchos corredores" le conocen y eso es clave, ya que no es lo mismo "tener un seleccionador que de confianza", que alguien que "sepa menos que tú". "A mi me ha pasado, he tenido buenos entrenadores, pero también he tenido entrenadores muy malos, y con esto no quiero decir que el que vaya a estar sea malo, pero al final la experiencia cuenta mucho", señaló como uno de sus puntos fuertes la experiencia.

"He visto todas las situaciones de élite desde dentro, que se ven mejor que desde fuera, y esa experiencia que tengo no la puede tener cualquiera. Algunos corredores saben que yo era un corredor que tácticamente me movía muy bien. No era un corredor que ganara porque físicamente era el mejor, sino porque físicamente estaba muy bien y tácticamente también muy bien", añadió un Freire que sabe "cómo se hace" y esos "pequeños detalles" son los que "te hacen ganar o no ganar".

"ESTOY DISPONIBLE Y SI QUIEREN CONTAR CONMIGO ..."

Óscar Freire quiso transmitir que "sí" quiere "ser seleccionador" y lo lleva pensando desde que dejó el ciclismo porque le hace "ilusión", por lo que "si no es el año que viene" quiere serlo "en un futuro". "Es algo interesante, porque puedo aportar, sobre todo, toda la experiencia que tengo en los mundiales y muy poca gente ha podido tener esas vivencias que he podido tener yo", expresó.

Para el cántabro, correr el Mundial siempre ha sido lo que más le ha marcado. "No solo el día de carrera, sino que toda la temporada iba enfocada a correr el Mundial y toda esa experiencia e información que he recogido me puede servir para ser un buen seleccionador", confesó.

Pero esa decisión "no depende" de Freire, sino del presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón, y de la propia federación. "He estado un poco al corriente de lo que ha sucedido con Mínguez y el problema que ha tenido, pero se habló en su momento y ahora está en manos de la federación, es decisión de ellos. Yo estoy disponible y si quieren contar conmigo para mi es un placer", añadió Freire.

"El porcentaje para ser seleccionador es muy poco, porque Cerrón depende de la decisión que quiera tomar Momparler, selecionador sub-23, y entonces me imagino que todo está en manos de Momparler o de Cerrón", admitió aludiendo a que la última palabra a la hora de designar al próximo seleccionador español de ciclismo en ruta la tendrá Momparler.

El tres veces campeón del mundo (1999, 2001 y 2004) comunicó su intención de ser el relevo de Mínguez mucho antes de que sucedieran los problemas de éste con la RFEC. "Fue un comentario, porque yo lógicamente pensaba que Mínguez iba a durar mucho más, el problema ha sido cuando ha surgido todo este problema. Coincidía que yo también estaba allí, volvió a salir el tema y lo comentamos otra vez. Ahora ha pasado lo que ha pasado y me gustaría ser seleccionador", agregó sobre el momento en el que comentó su deseo.

"LE DIJE A VALVERDE: ¿CÓMO ESPRINTASTE TAN PRONTO?"

Además, para Freire es un buen momento para ser seleccionador porque hay un corredor como Alejandro Valverde y una selección "muy motivados" y que lo han hecho bien. "El equipo sigue siendo muy bueno. No es lo mismo coger un equipo que no pueda ganar, que uno que pueda ganar, los corredores son lo principal en esto", expresó.

Freire no hubiera cambiado nada del equipo que Mínguez llevó a Innsbruck porque "cuando se gana no se puede cambiar nada" y "no se puede decir nada". "Es igual que a Valverde, estuve hablando con él y le comenté: '¿Cómo empezaste a esprintar tan pronto?' Se confundió, pero al final ha ganado y ha quedado como una anécdota, lo peor hubiera sido que no hubiera ganado. Cuando sale bien, da igual que se gane por un centímetro que por un milímetro, no le puedes decir nada ni al seleccionador ni a los corredores", afirmó.

En 2019, le ilusiona hacer un poco de bici de montaña, correr en rallys y ser seleccionador. "Si no es una cosa es otra, porque yo soy un poco un culo inquieto, no puedo estar parado. Este año surgió la posibilidad de la Mountain Bike para participar en 2019 en alguna prueba y de esa manera uno se motiva. Cuando dejé de ser profesional, mi intención era haber hecho un año de Mountain Bike, pero una vez lo dejas, volver a montar en bici es lo último que piensas", confesó sobre sus intenciones.

Al de Torrelavega le "apetece" este nuevo reto, aunque con otros objetivos y una "mentalidad diferente". "Ir a la aventura sin objetivos de clasificación o de triunfos, ni mucho menos. El objetivo es volver a estar dentro de la competición, tener experiencia, no tener ningún tipo de presión y disfrutar de lo que has hecho toda la vida, aunque sea en otra modalidad", concluyó.