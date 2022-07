Pogacar confía en ganar: "Voy a atacar en cada subida de los Pirineos"

CANET-EN-ROUSSILLON (FRANCIA), 18 Jul. (DPA/EP) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) no renuncia a ganar su tercer Tour de Francia consecutivo a pesar de llevar una desventaja de más de 2 minutos y prometió atacar al actual líder de la clasificación general, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), en "cada subida" de las próximas etapas en los Pirineos.

En el último día de descanso del Tour, el líder del UAE pretende recortar esa diferencia antes de llegar a la contrarreloj de la penúltima etapa el sábado. "Debo aprovechar cada oportunidad y atacar en cada subida para ganar algo de tiempo todos los días. Espero no arrepentirme de nada al final", dijo.

"Debo cerrar la brecha antes de la contrarreloj. Jonas es realmente bueno. No apostaré por la contrarreloj y espero ganar 30 segundos o dos minutos allí", pronosticó el bicampeón de la ronda francesa acerca del segundo clasificado el año pasado, Vingegaard, que se enfundó el amarillo la semana pasada en los Alpes.

La contrarreloj del sábado es de más de 40,7 kilómetros y Pogacar fue solo ocho segundos más rápido que Vingegaard en la primera, de 13,1 kilómetros, al comienzo del Tour en la Dinamarca natal de Vingegaard.

No obstante, Pogacar afirmó que quedar detrás de Vingegaard en los Campos Elíseos tampoco sería un mal resultado. "No es el fin del mundo si no llego a París de amarillo. El segundo puesto también es bueno", dijo.