Pogacar: "Llevaba esta etapa en mente desde el invierno"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confesó que tenía la etapa de este viernes "en mente desde el invierno", el primer final en alto del Tour de Francia 2022, en el cual defendió su liderato en la general logrado el día anterior.

"La etapa de hoy ha sido muy dura; especialmente, la última subida. El ataque de Jonas [Vingegaard] ha sido fortísimo, pero me he dicho a mí mismo que después de todo el trabajo que habían hecho mis compañeros me tocaba apretar hasta meta", dijo.

Tras cruzar la meta, el maillot amarillo explicó que tenía muchos motivos para darlo todo en La Planche des Belles Filles. "Mi prometida Urska [Zigart] estaba arriba; mi familia, al pie de la subida final; y hoy hemos lanzado una fundación en favor de la investigación en torno al cáncer. Por todas esas razones quería ganar hoy", apuntó.

"Ha pasado mucho tiempo desde que triunfé en esta subida, en 2020. Llevaba esta etapa en mente desde el invierno. Mi objetivo hoy era ganar. Por supuesto que Jonas [Vingegaard] era un gran rival para mí. Él es uno de los mejores escaladores del mundo hoy por hoy; probablemente, el mejor; y encima tiene un equipo fortísimo. Debemos ser cuidadosos con él de aquí en adelante y jugar bien nuestras bazas tácticamente", terminó.