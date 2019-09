Pogacar: "No creo que pueda ganar La Vuelta porque Roglic se mantiene con mucha firmeza"

Publicado 06/09/2019 19:20:20 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) ha admitido este viernes sus dudas sobre que pueda ganar la Vuelta a España, ya que su compatriota Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) "mantiene con mucha firmeza" el liderato en la clasificación general.

"Es difícil ganar a 'Rogla', porque es un ciclista muy fuerte; pero hoy lo he logrado. No creo que pueda ganar La Vuelta 19 porque Primoz mantiene con mucha firmeza La Roja. Es mi primera gran vuelta y no sé cómo reaccionará mi cuerpo en la tercera semana", ha dicho Pogacar a los medios oficiales de La Vuelta.

"Por lo pronto, estas dos semanas han sido perfectas para mí y quiero seguir en la misma línea para estar cerca de Primoz en Madrid, con el maillot blanco y en el 'top 5' de la general, o quizá en el podio final. Creo que es factible. Seguiré dándolo todo y espero no tener ningún mal día", ha añadido el ganador de la decimotercera etapa.

"No puedo creerme que haya conseguido mi segunda victoria de etapa en mi primera gran vuelta. Estoy muy feliz; tanto, que no sé ni expresarlo. Al principio de la etapa no podía imaginar sentirme tan bien en la última subida. Solo pensaba en sobrevivir, en no perder tiempo... y ha resultado ser un gran día. Cuando Matxin me dijo desde el coche que nadie podía seguirnos a Roglic y a mí, me di cuenta de que estaba ante una gran oportunidad", ha confesado finalmente.