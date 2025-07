Pogacar: "Este Tour es especialmente increíble"

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) - El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) calificó de "increíble" el Tour de Francia que culminó este domingo, su cuarta victoria en la general de la ronda gala, después de una exigencia máxima que le hizo llegar sin "energía" a París.

"En esta última etapa me he encontrado delante pese a no tener la energía necesaria para sentirme motivado. Me alegré mucho de que neutralizaran los tiempos de la general. Gracias a eso, la carrera ha sido más tranquila y sólo había que tener buenas piernas para estar delante. He intentado ganar, pero me quito el sombrero ante Wout [van Aert] porque ha estado increíblemente fuerte. Ha sido una carrera muy bonita", dijo tras cruzar la meta.

Pogacar estuvo en la pelea final en París pero el belga se impuso en Montmartre, el último esfuerzo de un Tour "increíble". "No tengo palabras para describir cómo me siento después de esta cuarta victoria en el Tour de Francia. Llevo seis años seguidos subiendo al podio, y éste es especialmente increíble. Estoy muy orgulloso de poder llevar este maillot amarillo", explicó.

"Es difícil definir cómo y dónde he ganado este Tour. El punto de partida es cómo corremos como equipo; el gran ambiente y el gran espíritu que hay en UAE. Fuimos a por todas desde el primer día, y en Mûr-de-Bretagne, en la 5ª etapa, confirmé que tenía buenas piernas para competir por la victoria. Creo que la segunda semana fue el momento decisivo y nos permitió llegar más cómodos a la tercera", añadió.

Además, el esloveno desveló una conversación con su mayor rival, Jonas Vingegaard. "Hablé con Jonas Vingegaard durante el recorrido neutralizado sobre lo mucho que nos ha cambiado competir el uno contra el otro durante los cinco últimos años. Nos exigimos mucho mutuamente y nos obligamos a subir el nivel; nos llevamos al límite el uno al otro. Jugarme la carrera con él fue, de nuevo, muy exigente. Debo decir que le respeto mucho, y felicitarle por su lucha y su increíble actuación", confesó.

"Ahora es el momento de celebrar el triunfo. Cada cual tiene su idea particular de cómo celebrarlo. Yo quiero un poco de paz y buen tiempo, y disfrutar de unos días tranquilos en casa", terminó.