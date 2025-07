Pogacar: "Vingegaard seguirá atacándome en los Alpes"

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confesó que no tuvo piernas para pelear por otra victoria de etapa este sábado, después de sus últimas exhibiciones en el Tour de Francia y de los ataques del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

"Hemos estado a punto de ganar la etapa, pero Thymen Arensman ha sido el más fuerte hoy y se merecía esta victoria; sólo nos queda quitarnos el sombrero. Podemos estar contentos y satisfechos con los Pirineos. Ha sido una etapa muy dura por el tiempo y los puertos. Además, la escapada no fraguó hasta el Tourmalet, y eso significó que los primeros 70 kilómetros fueron súper rápidos", comentó.

Pogacar confesó que tuvo cuidado con las bajadas y estuvo atento a los ataques de su perseguidor en la general. "Más adelante, las bajadas dieron un poco de miedo; sobre todo, la del Tourmalet. Jonas [Vingegaard] lo ha intentado hoy, y ha estado realmente bien. En realidad, esperaba que atacara un poco antes", afirmó.

"Una vez que he anulado sus dos movimientos, me he dado cuenta de que no disponía en las piernas de la potencia necesaria para contraatacar e ir a por todas hasta el final. Por eso he optado por controlar la etapa, mantenerme a su rueda y esperar al sprint final. Éste es probablemente el día de Pirineos en que le he visto más fuerte. Estoy seguro de que seguirá atacándome en los Alpes", dijo.

Por otro lado, el líder del Tour lamentó la retirada este sábado de Remco Evenepoel. "Es una pena que Remco Evenepoel haya tenido que abandonar el Tour. No sé qué le ha pasado exactamente, pero ayer hablábamos de que no debía dejarse llevar por toda la presión que le rodea y sí vivir en el momento", afirmó.

"En el ciclismo, nunca sabes cómo te vas a despertar, o incluso cuándo volverás a luchar por el podio del Tour de Francia. Le mando mucho cariño y espero que se recupere pronto", añadió.