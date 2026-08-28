El portugués Rafael Barbas ficha por el Caja Rural-Seguros RGA hasta 2028

El ciclista portugués Rafael Barbas en el anuncio de su fichaje por el equipo Caja Rural-Seguros RGA. - CAJA RURAL-SEGUROS RGA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista portugués Rafael Barbas se convirtió este viernes en el quinto fichaje del Caja Rural-Seguros RGA, con el que firmó un contrato de dos años, tras completar su etapa como sub-23 en el conjunto Tavfer-Ovor Matinados, según comunicó el equipo español.

"El portugués Rafael Barbas se convierte en el quinto fichaje confirmado por Caja Rural-Seguros RGA tras los anuncios de Daniel Cepa, Unai Iribar, Santiago Umba y el uruguayo Eric Fagúndez. El luso, que ha completado toda su etapa como sub-23 en las filas del conjunto Tavfer-Ovos Matinados, ha mostrado una evolución y un crecimiento a lo largo de sus cuatro años en el escalón Continental que le hacen acreedor de esta oportunidad", expresó el comunicado.

Barbas, de 22 años, está mostrando "su potencial en etapas de montaña" en este 2026, obteniendo "grandes resultados" en pruebas del calendario portugués y en vueltas internacionales "más relevantes" del pelotón de su categoría. Además, logró un sexto puesto en la clasificación general tanto en la Volta de Portugal do Futuro como en la Ronde de l'Isard francesa.

Por su parte, Barbas confesó que el motivo por el que fichó por el Caja Rural-Seguros RGA fue la propia oportunidad de dar "el salto al ciclismo profesional con uno de los mejores equipos ProTeam". "Tiene uno de los mejores proyectos de crecimiento, con una base muy sólida y muchos años de experiencia", consideró.

"Creo que puedo aportar mis cualidades como ciclista, tanto para trabajar en equipo cuando sea necesario como para aprovechar las oportunidades que surjan en los recorridos más exigentes. Fuera de las carreras, espero contribuir al buen ambiente del equipo", valoró sobre sus aportaciones al equipo.

Y es que, según el escalador luso, su trayectoria ha sido "constante" en la que ha ido creciendo "poco a poco". "Empecé a practicar ciclismo tarde, nunca fui un atleta prometedor, pero siempre intenté hacer las cosas bien y evolucionar gradualmente, y creo que todo este trabajo a lo largo de los años está dando sus frutos, aunque creo que lo mejor aún está por llegar", admitió.

"Creo que soy un ciclista completo, pero principalmente un escalador, ya que las subidas largas son lo que mejor se me da, así como los recorridos duros y exigentes. Ante todo, creo que todavía me estoy descubriendo a mí mismo y los próximos años serán cruciales para ello", continuó.

Sin embargo, Barbas reconoció que debe seguir evolucionando para convertirse en un corredor más constante. "Ayudar al equipo en todo lo que pueda, pero sobre todo aprender todo lo posible de ellos y, si se me presentan oportunidades en lo personal, intentar aprovecharlas al máximo", zanjó.