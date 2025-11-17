El Programa Cofidis de Promesas busca nuevos talentos del ciclismo paralímpico

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de catorce ciclistas con discapacidad participaron este fin de semana en Madrid en una nueva concentración del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, un programa impulsado junto a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y el Comité Paralímpico Español (CPE) que busca apoyar su desarrollo deportivo y acercarlos a la élite y a la selección española.
La Universidad Camilo José Cela acogió durante tres días las sesiones de preparación física y mental de estos deportistas, procedentes de distintas comunidades autónomas y con discapacidades físicas, visuales, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido. La actividad reunió tanto a ciclistas adultos como a los Cofidis Kids, el grupo de deportistas infantiles que también forma parte del proyecto.
El equipo adulto estuvo integrado por diez corredores: Manuela Vos (56 años, Madrid), David Mouriz (42, Galicia), Héctor Esturillo (36, Granada), Juan Alberto Jiménez (28, Zaragoza), Imanol Arriortua (27, País Vasco), Joan Sansó (25, Mallorca), Roberto Martínez (17, Madrid) y Nacho Rodrigo (18, Valencia), además de las nuevas incorporaciones de Antonio Ramón Prieto (32, Sevilla) y Verónica Rodríguez (37, Asturias).
En categoría infantil participaron Eneko Arrieta (14, País Vasco), Héctor Acevedo (15, Comunidad Valenciana), Lucía Peña (14, Ávila) e Iraide Rodríguez (17, Madrid).
La seleccionadora nacional y directora del proyecto, Begoña Luis Pérez, destacó el valor formativo y humano de la iniciativa. "Nos enorgullece enormemente dar continuidad a este importante proyecto. Un año más, reunimos al Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas en un encuentro que celebra el deporte profesional", señaló.
"Nuestro propósito es ofrecer a los ciclistas las herramientas necesarias para seguir creciendo y alcanzar su máximo potencial, como ya lo han demostrado Manuela Vos, la primera mujer española campeona del mundo en ruta, o Juan Alberto Jiménez, doble campeón en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico 2024", añadió.
El programa incluyó sesiones técnicas y tests de rendimiento en bicicleta convencional, tándem, triciclo y handbike, con ejercicios personalizados para evaluar la condición física de cada ciclista. La preparación mental también tuvo un papel central, con charlas de la psicóloga de alto rendimiento Manuela Rodríguez Marote, responsable del área de psicología del Comité Paralímpico Español.
Los organizadores subrayan que esta concentración, séptima edición del proyecto, refuerza el compromiso de Cofidis con el deporte inclusivo y con la formación de nuevos talentos del ciclismo paralímpico, un impulso que desde 2018 permite ofrecer recursos, acompañamiento y oportunidades de crecimiento a deportistas de toda España.