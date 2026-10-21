Puebla acogerá la tercera Desafío México by La Vuelta en marzo de 2027

Archivo - Desafío México by La Vuelta 2026 - LA VUELTA - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puebla se convertirá el 7 de marzo de 2027 en la tercera sede mexicana en acoger el Desafío México by La Vuelta, una experiencia ciclista vinculada a la gran ronda española que toma el relevo de las localidades de Ensenada y Morelos para combinar la competición deportiva con el turismo local.

La nueva edición del evento se ha presentado este miércoles en un acto institucional que ha contado con la participación del alcalde de Puebla, Pepe Chedraui; el subdirector general de La Vuelta, Charles Ojalvo; el presidente del Consejo Desafío México, Ramón Neme Sastre, y el titular del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo.

Durante la presentación de la prueba, Chedraui ha destacado la firme apuesta de la localidad por la organización de acontecimientos internacionales. "Queremos convenciones, queremos arte, queremos cultura y, por supuesto, queremos deporte", ha subrayado el regidor, quien ha puesto en valor el impacto económico y turístico que supondrá el evento.

Por su parte, Ojalvo ha querido agradecer la confianza del ayuntamiento para trasladar la cita a la ciudad. "Agradecemos la confianza del alcalde para llevar el evento a Puebla", ha manifestado el responsable de la ronda española, que ha valorado la contribución de esta iniciativa al desarrollo del ciclismo en el país latinoamericano.

La cita ciclista dará continuidad al recorrido de la prueba por territorio mexicano con una propuesta dirigida a los aficionados al deporte de las dos ruedas, permitiendo a los participantes superar sus propios retos personales mientras descubren los atractivos culturales y tradicionales del municipio.