La quinta edición de O Gran Camiño se correrá en abril y no en febrero

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera ciclista profesional O Gran Camiño disputará su quinta edición entre el 14 y el 18 de abril, dejando atrás el mes de febrero en el que se disputaba habitualmente y en el que la incertidumbre climática marcaba mucho el desarrollo de la prueba disputada en Galicia, que ha tenido como ganadores al canadiense Derek Gee (2025), al danés Jonas Vingegaard (2023 y 2024) y al español Alejandro Valverde (2022).

Este cambio de fechas aceptado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) permitirá a la prueba ciclista O Gran Camiño evitar el elevado riesgo de borrascas y bajas temperaturas que se producen en el mes de febrero y que la prueba ya ha sufrido en ediciones anteriores.

El director la prueba, Ezequiel Mosquera, ha celebrado este cambio de fechas. "Disfrutaremos más nosotros de la organización y el espectador de la carrera", ha prometido el directivo, para quien era necesario que la prueba "avanzase en la temporada" una vez que ya se ha labrado un nombre en el ámbito ciclista y deportivo.

Inicialmente O Gran Camiño se fijó en febrero porque era un periodo en el que se podía "sacar la cabeza un poco" y encontrar un lugar en la oferta deportiva de los equipos para una prueba que ha tenido mucho éxito en sus cuatro anteriores ediciones, con ganadores como el danés Jonas Vingegaard en dos ocasiones o el español Alejandro Valverde.