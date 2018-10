Quintana: "Las críticas me duelen menos que las piernas"

Publicado 10/09/2018 13:06:15 CET

SUANCES (CANTABRIA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) recordó que tanto él como Alejandro Valverde están afrontando la Vuelta a España tras competir "en un Tour de Francia muy duro", al contrario que Simon Yates (Mitchelton-Scott) y Miguel Ángel López (Astana), sus dos rivales más directos, y también dejó claro que le duelen "menos las críticas que las piernas" por su comportamiento en estos días, sobre todo en la

ascensión de este domingo a Los Lagos de Covadonga.

"Me duelen las piernas y me duelen menos las críticas. No soy el 'Todopoderoso' y cuando no hay más fuerzas, no hay más. Estoy bien, solo que no estoy superior a los demás. Otros años se hacía lo que se podía y atacaba, otras veces me reventaban y aquí estoy manteniendo un buen nivel. Cuando se tiene con qué, se ataca", aseveró Quintana este lunes durante el segundo día de descanso de la ronda.

El escalador cree también que "ha influido mucho" que todos los aspirantes a la victoria estén "tan parecidos de fuerzas". "Nosotros venimos de hacer un Tour muy duro, mientras que los otros rivales han podido prepararse con muy buena forma después de hacer el Giro y tanto Yates como López con un gran papel. Lo importante es que estamos en la pelea y tras la crono se definirán más las diferencias en la crono", indicó.

"La igualdad de fuerzas ha sido gran parte del beneficio que han sacado algunos de nuestros rivales. Espero poder evitar que esa situación me perjudique en lo que queda y, junto a Alejandro, prestar atención en esos finales. Por lo demás, Alejandro es prácticamente el que mejor hace crono de todos los que estamos arriba y lo aprovechará, mientras que en los días de montaña veremos cómo siguen los rivales y cómo sigo yo", prosiguió el sudamericano.

Lo que también tiene claro es que no vacilará "si hay que trabajar" para Valverde. "Alejandro y yo siempre nos hemos entendido bien y, llegado el caso, no sería la primera vez que trabajaría para él. La amistad que hemos forjado durante estos siete años ha tenido más fuerte al equipo y nos ha reforzado a los dos", remarcó.

"Lo importante es ganar la Vuelta con el Movistar. Queda la crono, etapas de montaña, una jornada de viento camino de Lleida, y no sabemos qué sucederá, pero lo positivo es que seguimos ahí y que tenemos buen cuerpo", concluyó Quintana.