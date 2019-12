Quintana: "Será un honor si nos invitan a la Vuelta, siempre ha formado parte de mi vida deportiva"

Publicado 17/12/2019 22:58:31 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana espera que su nuevo equipo, el Team Arkea Samsic, pueda recibir una invitación para correr la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, una carrera que "siempre ha formado parte" de su "vida deportiva".

"Estoy muy contento, hemos tenido un buen comienzo y tenemos un buen grupo de trabajo y de corredores, una buena plantilla para presentarnos en las grandes carreras. Por eso estamos aquí también, porque nos interesa y nos gustaría tener la invitación de La Vuelta", expresó Quintana tras acudir este martes a la presentación del recorrido de la ronda española.

El ciclista sudamericano recordó que "la decisión" de invitarles es de Unipublic y que a él le gustaría. "La Vuelta siempre ha formado parte de mi vida deportiva, fue mi segunda 'grande'. Siempre con alegría estaré esperando una invitación y las intenciones son esas, será un honor si nos invitan", reiteró el ganador de la edición 2016.

"El recorrido me gusta, es para escaladores, pero en las etapas llanas hay que tener también bastante atención porque hay mucha zona de viento. El Angliru nunca lo he subido en competición, alguna vez he ido a conocerlo y es un puerto muy exigente y además muy bonito", recalcó Quintana, que cree que en la crono por equipos inaugural no habrá "diferencias muy grandes" y que la segunda es "muy particular" por esa subida final al Mirador del Ézaro, "que es muy dura".

El colombiano tiene la "idea" de poder correr Tour de Francia, Juegos y Vuelta, y en su calendario también está una Volta a Catalunya que le trae "muy buenos recuerdos". "Seguimos intentándolo, es un sueño que nos hemos propuesto y por el que hemos estado luchando, unas veces muy cerca y otras menos", sentenció en relación al Tour de Francia.