Ricardo Ten cierra con una plata el Mundial Paralímpico de Ciclismo en Pista y España con 9 medallas

De izda a dcha: Alfonso Cabello, Eduardo Santas, Pablo Jaramillo, Isabel Yinghua Hernández y Ricardo Ten posan con sus medallas en el Mundial Paralímpico de Ciclismo en Pista 2025 - RFEC

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten no pudo completar su gran actuación e el Mundial Paralímpico de Ciclismo en Pista que se disputó en Río de Janeiro (Brasil) con un póquer de oros después de finalizar este domingo con una medalla de plata en la Velocidad C1 en una jornada final donde España sumó dos bronces más por medio de Eduardo Santas en la Scratch C3 y el equipo mixto de Velocidad formado por Santas, Isabel Yinghua Hernández, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo.

Después de enfundarse tres maillots arcoíris para tener ya 20 en total entre el velódromo y la carretera, el 'pistard' valenciano cerró su presencia en Río de Janeiro con una valiosa medalla de plata después de una prueba donde fue el más rápido en los 200 m contrarreloj.

Posteriormente, Ricardo Ten también dominó su semifinal contra el belga Lennert Vanlathem y el saudí Mohammed Almarri, pero en la final no pudo con uno de sus grandes rivales en este campeonato como el malayo Mohamad Shaharuddin.

Además, el domingo dejó dos medallas en forma de bronces de Eduardo Santas, que sumó el segundo en este Mundial tras finalizar tercero en la modalidad de Scratch de la clase C3 después de no poder en el esprint con el neozelandés Devon Briggs y el británico Finlay Graham, y del equipo mixto de Velocidad con Isabel Yinghua Hernández, Eduardo Santas, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo.

El equipo español formado por Hernández, Santas y Cabello marcó el tercer mejor tiempo en la clasificatoria con 51.849, superado por Gran Bretaña y Australia, lo que provocó que tuviese que disputar la Final B por el bronce donde, con Jaramillo sustituyendo al campeón del mundo del kilómetro C5, batieron con claridad y con casi dos segundos de margen a los anfitriones brasileños.

La última jornada de competición en este Campeonato del Mundo se completó con las participaciones de Maurice Eckhard y Luis Arcega en la pruea de Eliminación C2 donde lograron la sexta y la undécima plaza, respectivamente.