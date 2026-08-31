Ricardo Ten y Manuela Vos lideran la selección para el Mundial de Ciclismo Paralímpico

Archivo - Manuela Vos durante el Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de 2026 - RFEC - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo paralímpico competirá con un total de 17 deportistas en el Campeonato del Mundo de Carretera que acoge la localidad estadounidense de Huntsville del 4 al 7 de septiembre, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)..

El combinado nacional, que llega a la cita tras "una sobresaliente temporada", tratará en terreno norteamericano de seguir con la gran dinámica de resultados y competitividad de los últimos años, apoyada en un equipo con muchas opciones y liderado por Ricard Ten y Manuela Vos defenderán sus respectivos maillots arcoíris en la prueba contrarreloj, el valenciano, y en crono y línea, la nacida en Países Bajos.

La convocatoria de la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez la integran en la clase de bicicletas Ricardo Ten (MC1), Luis Javier Arcega y Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas y Juan Alberto Jiménez (MC3), Damián Ramos (MC4) y Verónica Rodríguez (WC2).

Gonzalo García Abella (MT1) y Antonio Prieto (MT2) competirán en triciclos, y Manuela Vos (WH1), Eva Moral (WH4), Luis Miguel García Marquina (MH3) y Héctor Esturillo (MH3) en la de bicicletas de mano, donde la principal ausencia es la de Sergio Garrote. Por último, Joan Sansó junto a Eloy Teruel e Imano Arriortua junto a Mikel Aristi serán los dos tándems que representen a España.

La competición arrancará el viernes 4 de septiembre con las contrarrelojes individuales para las 'handbikes' y los triciclos. El sábado 5 se disputarán las contrarrelojes de las clases de bicicletas y tándems. El domingo comenzarán las pruebas en línea para 'handbikes' y triciclos y el lunes serán las de para bicicletas y tándems.