Ricardo Ten, tricampeón del mundo en el Mundial de Pista adaptado de Río de Janeiro

El ciclista español Ricardo Ten en el Mundial de Pista adaptado de Río de Janeiro. - RFEC

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten se ha impuesto este domingo en el Mundial de Pista adaptado, que se disputa en Río de Janeiro, en la prueba de Eliminación en la clase C1, sumando este triunfo a los del kilómetro contrarreloj y en el scratch, convirtiéndose así en tricampeón del mundo.

Ricardo Ten se ha vuelto a proclamar campeón del mundo. El valenciano ha disputado tres pruebas en el Campeonato del Mundo de Pista adaptado de Río de Janeiro, y ha ganado las tres. El nivel que está exhibiendo el ciclista del combinado nacional en la clase C1 es altísimo y este domingo ha vuelto a subirse a lo más alto del podio tras ganar la prueba de Eliminación.

Ten superó con claridad a su gran rival en este Campeonato del Mundo, Ivan Ermakov, y al belga Lennert Vanlathem para vestirse por tercera vez de arcoíris y alcanzar los 20 títulos mundiales entre pista y carretera.

Además, la jornada también deparó más alegrías para la Selección Española, que ya acumula 6 medallas, puesto que Eduardo Santas, en la Eliminación C3, y de Alfonso Cabello, en la Velocidad C5, se subieron al tercer escalón del podio.

Este lunes, en la jornada final del Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico de Río de Janeiro, Ricardo Ten buscará el cuarto oro en la velocidad C1. Por su parte, en la Velocidad por Equipos mixtas, Alfonso Cabello, Eduardo Santas e Isabel Yinghua Hernández formarán el trío español; en el Scratch C3 competirá Eduardo Santas; y en la Eliminación C2 participarán Luis Arcega y Maurice Eckhard.