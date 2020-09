Roglic: "Mis compañeros hicieron un gran trabajo y me dejaron en una posición perfecta"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic, del Jumbo-Visma, se mostró satisfecho por su victoria este martes en la cuarta etapa del Tour de Francia y primer final en alto de la carrera y agradeció que sus compañeros le dejasen "en una posición perfecta" para adjudicársela.

"Mis compañeros hicieron un gran trabajo y me dejaron en una posición perfecta para buscar la victoria. Pude ejecutar un gran sprint y llevármela, así que me siento feliz", celebró Roglic en declaraciones recogidas por la web del Tour.

El ganador de la última Vuelta a España reconoció que había sido "una etapa dura y bastante rápida", pero admitió que está "ya recuperado" de la caída que le hizo abandonar en el Criterium du Dauphiné cuando iba líder. "Cada día me siento un poco mejor y es genial estar montado sobre la bici de nuevo. Ya en la segunda etapa pude comprobar que estaba bien", confesó.

Además, aseguró no importarle que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) siga de líder. "Son las noticias que tengo que aceptar, pero no me importa demasiado. Ha sido un buen día, hemos llegado a meta sanos y salvos y nos hemos llevado una buena victoria", sentenció.