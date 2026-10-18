Sebastián Mora y Álvaro Navas finalizan undécimos en la madison del Mundial de pista de Shanghái - RFEC

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas españoles Sebastián Mora y Álvaro Navas han finalizado en undécima posición en la madison del Campeonato del mundo de ciclismo en pista, que se ha celebrado en Shanghái (China), en una quinta y última jornada en la que Eva Anguela ha terminado decimonovena en la puntuación y Xavier Cañellas, decimosexto en la eliminación.

La pareja española, que se estrenaba conjuntamente en una madison mundialista, consiguió mantenerse en la misma vuelta que los principales favoritos y logró puntuar en cuatro de los esprints intermedios. Finalmente, sumó siete puntos para concluir en la undécima posición.

El título mundial de madison ha sido para la pareja danesa formada por Carl-Frederik Bévort y Lasse Norman Leth (88 puntos), que encabezó un podio que completaron los portugueses Iúri Leitão e Ivo Oliveira (67 puntos) y los alemanes Moritz Augenstein y Roger Kluge (52 puntos).

En la puntuación femenina, Eva Anguela no pudo encontrar sus mejores sensaciones y finalizó en la decimonovena posición. La irlandesa Lara Gillespie, con 42 puntos, se proclamó campeona del mundo por delante de la danesa Amalie Dideriksen (37) y la belga Shari Bossuyt (35).

Mientras, Xavier Cañellas, en la eliminación masculina, sufrió un pinchazo que le hizo perder su posición dentro del grupo y que le lastró durante la prueba, en la que sus poderosas aceleraciones por el exterior de la pista que le permitieron salvar varias eliminaciones. Finalmente, fue eliminado y concluyó decimosexto. El alemán Tim Torn Teutenberg se colgó el oro, mientras que el danés Tobias Hansen y el belga Jules Hesters lograron la plata y el bronce, respectivamente.