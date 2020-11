Sebastián Mora, campeón de Europa de puntuación

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Sebastián Mora se ha subido este sábado a lo más alto del podio en la modalidad de puntuación del Campeonato de Europa de ciclismo en pista, que se está disputando en la localidad búlgara de Plovdiv, conquistando así su primer título en esta disciplina y su quinto oro continental, mientras que Helena Casas fue bronce en keirin.

El vilarrealense se rehizo del agridulce sabor de boca que le dejó el Scratch el pasado jueves, donde acabó noveno, para llevarse un triunfo incontestable en el velódromo búlgaro dos días más tarde. Sumando puntos desde el inicio en los sprints y con un primer ataque largo que a punto estuvo de hacerle ganar vuelta, el castellonense cimentó su triunfo a partir de mitad de la prueba.

Posteriormente logró dos triunfos más -acabaron siendo cinco- en los pasos puntuables y, sobre todo, una vuelta ganada junto al italiano Matteo Donega, que acabó con la medalla de plata, y terminó siendo decisiva para el éxito.

Es el quinto título continental para Mora, el primero en esta modalidad tras los dos en Scratch -Grenchen (2015) y Apeldoorn (2019)- y otros tantos en Madison -Grenchen (2015) y Saint-Quentin (2016)-. En dicha especialidad, la Americana, Sebastián peleará por volver al podio este domingo (14.45 horas) junto a su inseparable pareja, Albert Torres, que ya fue sexto este viernes en el ómnium.

"Estoy muy contento con este triunfo. No me he puesto nervioso y he buscado mi momento para atacar. Nos ha costado a Donega y a mí, pero hemos acabado ganando vuelta y, a partir de ahí, sabía que lo único que tenía que hacer en las últimas 30 vueltas era controlar que nadie ganase vuelta, prestar atención a los sprints y seguir haciendo la carrera dura en la medida de lo posible", analizó Mora.

"Estoy muy animado de cara a la Madison de este domingo. Albert está también muy ilusionado y cree que la asimilación de tantos días en carretera con el equipo le irá bien, aunque hemos visto en este Europeo que necesitamos más trabajo previo a la competición en estas cadencias altas para llegar al máximo", añadió el flamante campeón de Europa.

BRONCE DE CASAS

Además, Helena Casas fue la protagonista de la segunda gran satisfacción de la selección española en este sábado en el Campeonato de Europa de Pista. La corredora de Vilaseca, que lleva ya varias temporadas destacando especialmente en la prueba de keirin, volvió a competir a un altísimo nivel, ofreciendo un auténtico recital de colocación y lectura de carrera, en esta disciplina.

Casas finalizó segunda en la manga de semifinales, disputada durante la mañana, para garantizarse una plaza en la final por las medallas. La velocista repitió la misma estrategia, tomando hueco en el interior y desde ahí se exhibió para contar con piernas de sobra y resistir el envite de sus adversarias.

Un bronce para Casas, que ya logró la plata en la última Copa del Mundo de Milton, y que cuenta en su palmarés con tres preseas en Campeonatos de Europa: un bronce en el ómnium sprint en Alkmaar 2008, una plata en Velocidad por Equipos junto a Tania Calvo en Saint-Quentin en 2016 y este bronce de hoy en Plovdiv en el Keirin.

Además, la delegación española completó su participación este sábado en el Europeo con la cuarta plaza de Juan Peralta y la quinta de Alejandro Martínez en el keirin masculino, así como el séptimo puesto de Erik Martorell en la persecución individual en su regreso a la competición, el decimosexto de Javier Serrano y la décima posición de Ziortza Isasi en la Puntuación femenina.