Segaert sorprende en Novi Ligure y Eulálio bonifica y refuerza la 'maglia rosa' del Giro

El ciclista belga Alec Segaert (Bahrain-Victorious) ha ganado este jueves la duodécima etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Imperia y Novi Ligure sobre 175 kilómetros - LA PRESSE/GIRO D'ITALIA

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Alec Segaert (Bahrain-Victorious) ha ganado este jueves la duodécima etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Imperia y Novi Ligure sobre 175 kilómetros, al sorprender con un ataque lejano en el tramo final de una jornada rápida y nerviosa que dejó sin cambios importantes la general, aunque con el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) reforzando ligeramente su liderato gracias a las bonificaciones.

El movimiento clave del día llegó dentro de los tres kilómetros finales, cuando Segaert atacó aprovechando un momento de duda entre los equipos de los velocistas. El belga abrió unos metros de ventaja y resistió hasta la línea de meta para sumar su tercera victoria profesional, por delante del también belga Toon Aerts (Lotto Intermarché) y del uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), ambos a tres segundos.

Lo más destacado de la jornada, de esas consideradas 'de transición', fue precisamente la larga pelea por la escapada, con continuos ataques y varios grupos formándose y deshaciéndose durante buena parte del día, en una lucha constante que solo unos pocos pudieron convertir en algo sólido y con Segaert siendo el único capaz de consolidar esa sorpresa y transformarla en una inesperada victoria.

Llegaron a abrir hueco corredores como Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost), Juan Pedro López (Movistar Team) o Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), aunque el pelotón mantuvo siempre la situación controlada en una jornada propicia para movimientos tácticos y un desenlace incierto.

Las dos cotas puntuables del día endurecieron el ritmo y provocaron problemas para varios velocistas importantes. Jonathan Milan (Lidl-Trek), Paul Magnier (Soudal Quick-Step) o Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) llegaron a descolgarse en el Colle Giovo y el Bric Berton, aunque muchos de ellos terminaron regresando antes de los últimos kilómetros.

El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) volvió a mostrarse competitivo en este tipo de finales y terminó sexto, justo por delante del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), octavo en Novi Ligure y afianzado en la segunda plaza de la clasificación por puntos, todavía por detrás de Magnier.

En la lucha por la general apenas hubo diferencias, aunque Eulálio sí logró ampliar mínimamente su renta gracias a los 6 segundos de bonificación conquistados en el Red Bull KM de Caprita d'Orba. El portugués mantiene así la 'maglia rosa' con 33 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), mientras que el neerlandés Thymen Arensman continúa tercero a 2:03.

La jornada también dejó la caída del australiano Nick Schultz (NSN Cycling Team) dentro del pelotón y el abandono del español Javier Romo (Movistar Team), que tuvo que bajarse de la bicicleta a unos 110 kilómetros de meta. Además, el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) protagonizó uno de los ataques finales antes de ser neutralizado, mientras que Enric Mas (Movistar Team) pasó primero por el Bric Berton para sumar puntos para la montaña.